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中華電信AI企業影音服務發功 語音可以轉文字

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信（2412）近年積極投入AI人工技術，除將語音辨識導入客服系統，更看準企業、教學機構等線上數位學習平台需求，將自主研發「語音轉文字技術」，導入企業影音服務，協助線上教學影片自動產生字幕，節省編輯影片的時間，同時讓收視者更容易理解影音內容，提升學習成效。

根據2021年6月MIC「停課不停學，疫情催化數位學習趨勢分析」報告顯示，疫情迫使企業、教學機構須快速建立線上數位學習新途徑。中華電信表示，企業影音服務因應市場需求，協助補教機構、公司行號快速建立線上學習平台，並率先使用中華電信自主研發的「語音轉文字技術」，可協助線上教學影片自動產生字幕，節省編輯影片的時間，同時讓收視者更容易理解影音內容，提升學習成效。

中華電信自主研發的AI技術，將影片中的音源辨識為對應的文字，搭配時間軸自動產生字幕檔，並提供直覺式操作介面可供後製編修，並可針對特定領域的專業用語進行客製化調校，協助企業客戶產出精準字幕檔，節省影片後製人力成本，加速影片上架流程，快速又便利。

中華電信指出，企業影音服務之VOD雲端影音片庫，可提供專屬影音網站及VOD影音平台，客戶可自行架設教學網站、影音課程排程管理、自訂學員組織，亦可協助補教機構、公司行號將視訊會議、線上教學或實體課程影片快速上架至影音網站，學員或員工可透過電腦或行動裝置收視，不受時間、地點的限制，能自行隨選影片，確保學習不中斷。

中華電信 數位學習 影音網站

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