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當東奧激情過後 他指出幾個延續的觀察指標

大同下半年營運放量 盧明光：電動車馬達已接單量產

經濟日報 / 記者張剛瑋／即時報導

大同（2371）今日召開110年股東常會，由董事長盧明光主持，會中報告去年財務狀況，109年度稅後損失新台幣10.76 億元，若排除認列華映公司25.9億元投資損失，在尚志資產大同莊園案的獲利挹注、以及連續20年獲利的大世科加持下，實為獲利。盧明光表示，展望未來，大同將聚焦太陽能、儲能及電動車馬達，產品朝向智能、節能、變頻、高效的設計與製造，資訊系統則投入資安、雲端與大數據等領域。

110年上半年大同業內已由109年度各季度之虧損，轉虧為盈，上半年度獲利已累計5.26億元，較109年同期之1.75億元大幅成長3倍，EPS為0.23元。

因應政府119年電動巴士國產化政策，大同與工研院合作已成功開發台灣第一套高效率（250kW）電動巴士動力系統，包含電動馬達及驅動器，具備高扭力、爬坡力佳之特性，適用於一般12米電動巴士及17噸貨卡車，目前與國內車廠合作，已正式接單量產。

大同在太陽能光電系統累計至109年底已建置超過160MW，110 年底累計將達220MW，將持續配合政府政策推動綠色能源事業，並同時布局海外市場。除了長期持有電場獲取穩定利潤外，也配合財務規劃出售SPV獲利。

除了發電外，儲能也是發展綠能的重點項目，大同為全國首家獲得台電自動頻率控制(AFC) 標案的儲能系統商，110年6月完成5MW大型儲能系統，並參與台灣電業發展史上首開的日前調頻輔助服務市場，亦取得台灣首例UL9540 儲能系統安全性現地認證。大同正積極規劃25MW大型儲能系統建置案，預計111年第1季上線運轉，114 年預估累計裝置量將達300MW。

轉投資事業中的尚志資產大同莊園第二期推出預售後已完銷，總銷金額約25 億元。預計112 年第2季完工。中和捷運聯開發案已取得捷運萬大線第一期LG07 站投資權，與台北市政府共同開發中，會逐年貢獻獲利。

大同 太陽能

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