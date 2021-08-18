十銓發表T-FORCE DELTA RGB DDR5電競記憶體

十銓（4967）今（18）日率先發表具備RGB功能的全新DELTA DDR5系列記憶體，並訂今年第4季上市，讓喜愛絢麗視覺的玩家們，也能在新世代享受速度及視覺饗宴。

十銓表示，T-FORCE DELTA RGB DDR5沿襲DELTA DDR4系列風格，保持原有全幅式超廣角發光及幾何簡潔輪廓，並加入隱形戰鬥機意象去優化整體外觀，使其更為銳利有型。此外，DELTA RGB DDR5所使用的每顆RGB LED皆可獨立發色與控制閃爍速度，比一般的RGB DDR4記憶體擁有更高的自由度去變換燈效，目前已送樣進ASUS、GIGABYTE、MSI 、ASROCK、BIOSTAR等板廠進行燈效認證，玩家將可透過主機板廠燈效軟體，輕鬆調整出個人專屬的璀璨色彩風格。

首波新世代的RGB記憶體規格為單支容量16GB及32GB，頻率則設定在4,800MHz至5,600MHz，支援最新INTEL XMP 3.0一鍵超頻，皆大幅超越DELTA DDR4世代，除為使用者帶來極致暢快的飆速體驗，此次發表最大的不同為因應配置PMIC的全新架構，初步設定產品保固年限為3年，將根據原料的改善或技術的進步而浮動調整。

T-FORCE DELTA RGB DDR5預計將於2021 第4季配合新世代主機板發布時間全球正式上市。