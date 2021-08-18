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愛德萬將在SEMICON SEA展出半導體最新測試解決方案

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

半導體測試設備供應大廠愛德萬測試 (Advantest Corporation) 將於本月23至27日，以銀級贊助商身分支持並參與東南亞國際半導體展 (簡稱SEMICON SEA) 虛擬展示大會，與業界先進分享其最新測試技術。

受德萬表示，大會將安排虛擬攤位，協助愛德萬測試專家與客戶透過線上聊天與私人視訊工具即時互動。

愛德萬測試在SEMICON SEA) 虛擬展示大會，將展示旗下最新測試解決方案，致力加速推動人工智慧 (AI)、百萬兆級運算 (exascale computing)、5G與高速記憶體等革命性應用的發展。

愛德萬測試預定展出的測試解決方案，包括旗下最新的V93000 EXA Scale系統單晶片 (SoC) 測試系統，能測試運算效能達百萬兆級的數位IC。

其次還包括記憶體與預燒測試平台，包括MPT3000系列測試系統，結合熱控制能力與高通量測試，能針對包括PCIe Gen 4在內之固態硬碟 (SSD) 進行極端溫度測試。

另外，還有智慧測試單元解決方案，針對包括資料追溯與預測性維修等工廠自動化作業。

半導體 記憶體 東南亞

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