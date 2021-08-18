愛德萬將在SEMICON SEA展出半導體最新測試解決方案

為什麼一家市值原本高居世界第6、亞洲第一的巨獸級企業，會在半年內蒸發10兆新台幣、相當於7個鴻海的市值？為什麼這家公司跌落神壇的背後，是宣告一個中國最「夯」產業正在告別十年榮景，以及一場大規模的產業重整？又是為何，台灣將無法置身事外？

2021-08-18 13:32