PVC漲勢再起 華夏林漢福：Q3獲利回到活龍一條

PVC大廠華夏（1305）今天舉行法說會，面對法人關心公司第2季毛利率下滑、獲利縮水，華夏副董事長林漢福樂觀表示這些受影響的部分都過去了，最近PVC（聚氯乙烯）價格又開始上來，華夏第3季會回到活龍一條，獲利可望比第2季有相當幅度的改善。

林漢福解釋，華夏毛利率從第1季的32.08%下滑到第2季的25.92%，大減6.16個百分點，主要有兩個原因，一是在成本端，包括PVC和上游重要原料EDC（二氯乙烷）的價格大約在第1季底、第2季初衝上最高峰，之後下滑，由於原料從採購到使用會有一段時間差，華夏第2季等於是用先前購買比較高價的原料，生產現在價格下滑的產品，利差會受到壓縮。其次，第2季華夏的VCM（氯乙烯）廠有安排歲修，同樣不利毛利率表現。

不過林漢福表示，這些受影響的部分都已經過去，最近PVC價格又開始上來。據傳台塑（1301）本周調漲PVC售價，依照不同地區，每噸上漲50-80美元不等，顯示需求重新增溫。

加上全球燒鹼市場經過一段時間低迷，這幾個月開工率有逐漸提升，他看好華夏的重要原料EDC價格後勢向下修的機會大，成本面也是對公司有利。樂觀預告華夏第3季會回到活龍一條，獲利可望比第2季有相當幅度改善。

根據華夏最新公布的半年報，公司第2季稅後純益5.46億元，比第1季縮水33.8%，換算單季每股純益0.94元。不過累積華夏今年上半年稅後純益13.73億元，比去年同期大幅成長4.37倍，換算每股純益已達2.36元，表現其實相當突出。

華夏副總胡吉宏補充表示，今年第1季亞洲主要PVC生產廠家連續漲價，創造PVC銷售佳績，但4月起全球疫情反覆，

衝擊印度、南美等PVC下游加工業．尤其印度疫情大爆發，讓當地PVC需求急轉直下， 國際買家卻步，PVC市場大幅度降價以刺激買氣。

但就以印度來看，印度是農業大國，有七成的PVC是拿來做管材，應用在農業灌溉，屬於剛性需求，最近印度疫情有稍微緩和下來，加上接下來雨季結束，將進入傳統旺季，由於目前印度的PVC市場庫存水位相當低，看好之後的需求反彈，有機會一路旺到年底。