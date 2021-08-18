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崇越拚2022年美國新設據點 看好半導體景氣需求

經濟日報 / 記者尹慧中/台北即時報導
崇越科技董事長潘重良。圖：公司提供
崇越科技董事長潘重良。圖：公司提供

半導體材料商崇越科技（5434）今日召開股東會相關議案全照案通過，公司並重申維持看好半導體應用需求，正推動2022年美國增設據點目標，同時相關負責當地專案新人預計下個月到職，另持續爭取半導體產業邁向碳中和衍生相關回收商機。

據了解，今日崇越科技股東會約半小時開完，相關議案全數照案通過，另外崇越配合客戶需求評估海外設點，崇越科技董事長潘重良提到，計畫美國設點就近回應客戶需求，預計最快2022年就將先前往美國部署。

由於崇越科技的重要客戶之一的台積電（2330）已邀請該公司赴美設據點，目前崇越科技已預計前往亞利桑那州設置倉儲以及辦公室，除了服務台積電，未來也有機會可服務英特爾、美光等公司。

另外崇越科技除了和日本信越集團緊密合作材料，也提供相關材料設備、規畫、系統整合、統包等服務，其中除了公共工程外也積極開發其他如半導體及光電廠的工程案件。

此外，台積電日前響應國際上「淨零排放」（Net Zero，又稱碳中和），該領域崇越科技深耕多年並也已與台積電洽談談氟化鈣污泥、氨氮廢水回收處理等合作。

台積電 半導體 股東會 崇越電

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