十銓發表T-FORCE 炫光RGB DDR5電競記憶體

十銓科技（4967）自2020年底領先競業發表DDR5全新世代記憶體的發展，並與板廠密切合作反復驗證，無論是在DDR5新架構PMIC的測試研究或XMP超頻參數皆取得豐碩成果，今（18）日率先發表具備RGB功能的全新炫光DELTA DDR5系列記憶體，讓玩家們能在新世代享受速度及視覺饗宴。

T-FORCE 炫光(DELTA) RGB DDR5沿襲炫光DDR4系列風格，保持原有全幅式超廣角發光及幾何簡潔輪廓，並加入隱形戰鬥機意象去優化整體外觀，使其更為銳利有型。此外，炫光(DELTA) RGB DDR5所使用的每顆RGB LED皆可獨立發色與控制閃爍速度，比一般的RGB DDR4記憶體擁有更高的自由度去變換燈效，目前已送樣進華碩A（2357）SUS、技嘉（2376）GIGABYTE、微星（2377）MSI、華擎（3515）ASROCK、映泰（2399）BIOSTAR等板廠進行燈效認證，玩家將可透過主機板廠燈控軟體，輕鬆調整出個人專屬的璀璨色彩風格。

首波新世代的RGB記憶體規格為單支容量16GB及32GB，頻率則設定在4,800MHz至5,600MHz，支持最新INTEL XMP 3.0一鍵超頻，皆大幅超越炫光(DELTA) DDR4世代，除為使用者帶來暢快的飆速體驗，此次發表最大的不同為因應配置PMIC的全新架構，初步設定產品保固年限為3年，將根據原料的改善或技術的進步而浮動調整。T-FORCE炫光(DELTA) RGB DDR5預計將於2021 Q4配合新世代主機板發佈時間全球正式上市。