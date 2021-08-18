研調估Tesla電動車年銷量破百萬 軟體營收將倍增

雖近期許多造車新勢力投入電動車領域，然跨入電動車門檻仍相當高，目前達百萬台量產規模且具穩定獲利的業者僅Tesla，市場亦給予Tesla相當高的估值。DIGITIMES Research分析師林芬卉預估2022年Tesla電動車年銷量將突破130萬台，且因深化軟體布局，2025年軟體事業部營收將呈現3倍以上增長。

近年來雖許多造車新勢力紛紛投入電動車領域，然進入門檻相當高，新創業者通常會面臨以下幾個挑戰，第一是電動車為重資本的產業，第二是從試量產到有初始銷售實績，需歷經5年以上時間；第三是一般需再經過數年，累銷量方能達到約100萬台經濟規模，並達損益兩平階段。

Tesla是少數達到上述成績的造車新勢力(相對於傳統百年車廠)，且從市值來看，其為傳統汽車大廠豐田的3倍、福斯汽車的6.7倍，而市場給予Tesla如此高的估值，主因Tesla領先其它車廠，建構軟硬一體化的新商業模式。

在硬體方面，Tesla主推符合大眾需求的高性價比車款，如中型房車Model 3及SUV型Model Y車款，該公司不僅在美國取得極高的市佔率，且上述兩款車已成為歐洲及中國熱銷車款。而為因應不斷增加的訂單需求，Tesla亦在三大洲興建工廠，DIGITIMES Research預估，2022年底其電動車總產能將達200萬台。

隨著電動車銷量不斷成長，Tesla亦投入許多資源開發各項軟體功能與服務，對車主而言，透過軟體可持續享有新的功能及體驗；對Tesla而言，可提高車主對Tesla品牌黏著度，且即使未來電動車銷售成長趨緩，軟體營收仍將持續挹注，且將帶來更高獲利表現。

Tesla軟硬整合作法與手機界的蘋果類似，林芬卉認為Tesla未來深化軟體領域布局，將朝向幾個方向發展，包括繼續提升軟體搭載率、攜手第三方業者豐富軟體內容、授權Autopilot及自駕套件、進一步推出無人計程車出行服務。