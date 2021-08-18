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趨勢科技辦網路攻防搶旗賽 鼓勵人才投入資安

中央社 / 台北18日電

資安業者趨勢科技今天公布第7屆Capture the Flag（CTF）全球網路攻防搶旗賽時程，藉此鼓勵更多人才投入資安產業，線上預賽將於9月18日至19日舉行，預賽前10名隊伍將晉級預計12月18日至19日舉行的虛擬決賽。

趨勢科技客戶成功暨資安研究副總裁吉布生（MikeGibson）表示，過去一年，趨勢科技看到全球企業機構因為關鍵IT資產與終端使用者變得更加分散，難以應付突然暴增的網路犯罪。由於資安人才依然短缺，因此鼓勵更多人投入資安產業非常重要，CTF提供一個讓全世界網路資安好手互相切磋競技並解決最新挑戰的理想舞台。

去年CTF競賽吸引全球66國、超過700支隊伍參賽。今年競賽分為2階段，線上預賽將於9月18日至19日舉行，全程共24小時，採「解題（Jeopardy）」形式來考驗參賽隊伍解決問題的能力；決賽預計12月18日至19日在線上舉行，採「動態解題（Dynamic Jeopardy）」競賽形式。

在2階段的競賽當中，參賽隊伍將面對物聯網、行動裝置、人工智慧、漏洞攻擊、公開來源情報等各項網路資安關鍵領域的考驗。

決賽獲勝的冠軍隊伍將可獲得100萬日圓（約新台幣25.4萬元）獎金，每位隊員還可獲得1萬5000點ZDI漏洞懸賞計畫獎勵點數，這些點數可供漏洞研究人員賺取專屬的獎勵和權益。虛擬決賽的優勝隊伍也將自動獲得2022年競賽的種子資格。

資安 趨勢科技

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