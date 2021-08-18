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華碩衝刺電競營收比重 新品今晚亮相

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

PC品牌大廠華碩（2357）將在今（18）日攜手國外知名電音DJ Alan Walker 舉辦新品發表會，預料將推出新款電競PC。華碩今日早盤股價回升到平盤。

華碩將於今日晚上九點舉辦《ROG x Alan Walker: Join the Republic, Join the Walkers》線上新品發表會，Alan Walker為國外知名電音DJ，華碩曾於2020年與其攜手，打造全球限定版 PC Zephyrus G14。

華碩本周電競新品持續亮相，另外ROG玩家共和國宣布推出全新ROG Phone 5s與ROG Phone 5s Pro，採用全球最快Qualcomm Snapdragon 888 Plus 5G處理器，效能提升25%。並在8月底前在全台華碩專賣店、ASUS Store與各大電商平台開放預購。

華碩上週於法說會上表示，手機去年出貨量50萬台，今年展望出貨將達80至100萬台，且在第2季相關業務已損益兩平，但手機市場具有季節性，目前看來，缺料、Delta病毒肆虐仍是最大變數。

值得注意的是，華碩上半年電競產品占營收比重高達40%，創歷年同期新高，持續在電競領域站穩腳步。華碩將持續聚焦高成長區塊，兼顧產品、品牌、社群經營，跨界連結電音、動漫、時尚等次文化。

華碩 電競 ROG

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