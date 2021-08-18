被用戶罵怕了！三星自家App投放廣告將喊卡

三星在去年的One UI 更新中開始在， Galaxy應用程序包括，音樂、天氣、Samsung Health和Samsung Pay等內建的APP投放廣告，引起三星用戶怨聲載道。而強迫自家用戶看廣告的行為可能終於要喊停，後續OneUI的系統更新將會停止投放廣告。

三星總裁盧泰文回應，將會推出 OneUI 系統更新，移除預載程式中的廣告，希望能化解員工與使用者的不滿。不過他並未確切提出改善的時間點，三星手機用戶可能還要看一陣子的廣告。

連自家高階旗艦Note與S系列手機都要投放廣告，三星這操作令人摸不著頭緒。大範圍的橫幅廣告，影響使用體驗，引起許多頂端客群不滿，消費者質疑花了四萬元買三星旗艦機竟然還要看廣告，此舉無疑將影響用戶品牌忠誠度。