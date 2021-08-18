快訊

影／網友炸鍋求問...特斯拉「神拉」閃死神 誰開的？

被用戶罵怕了！三星自家App投放廣告將喊卡

經濟日報 / 記者張剛瑋／即時報導
三星在Galaxy應用程序包括，音樂、天氣、Samsung Health和Samsung Pay等內建的APP投放廣告。記者張剛瑋／翻攝
三星在Galaxy應用程序包括，音樂、天氣、Samsung Health和Samsung Pay等內建的APP投放廣告。記者張剛瑋／翻攝

三星在去年的One UI 更新中開始在， Galaxy應用程序包括，音樂、天氣、Samsung Health和Samsung Pay等內建的APP投放廣告，引起三星用戶怨聲載道。而強迫自家用戶看廣告的行為可能終於要喊停，後續OneUI的系統更新將會停止投放廣告。

三星總裁盧泰文回應，將會推出 OneUI 系統更新，移除預載程式中的廣告，希望能化解員工與使用者的不滿。不過他並未確切提出改善的時間點，三星手機用戶可能還要看一陣子的廣告。

連自家高階旗艦Note與S系列手機都要投放廣告，三星這操作令人摸不著頭緒。大範圍的橫幅廣告，影響使用體驗，引起許多頂端客群不滿，消費者質疑花了四萬元買三星旗艦機竟然還要看廣告，此舉無疑將影響用戶品牌忠誠度。

廣告 三星

延伸閱讀

TCL華星OLED面板 供貨三星

逼近10萬！三星Galaxy Z Fold 3、Galaxy Z Flip 3 Thom Browne限量版售價曝光

時尚粉快衝！三星最新摺疊手機Z Fold3、Flip3「Thom Browne Edition限量版」將在台開放預購

三星Galaxy Buds 2降噪與掛失功能 有望超越蘋果AirPods無線耳機

相關新聞

外資報告唱衰記憶體業景氣 旺宏董事長怒：沒知識、邏輯不通

美系外資一篇「記憶體寒冬來臨」報告，示警DRAM景氣浮現反轉訊號，惹惱半導體業界。旺宏董事長吳敏求昨天罕見動怒，直言這份...

駁斥外資記憶體寒冬說 旺宏、群聯唱旺市況

美系外資日前發布「記憶體寒冬來臨」的報告，旺宏董事長吳敏求、群聯董座潘健成昨（17）日同聲高喊「不認同」，強調明年市況還...

童子賢看電動車 點出疑慮

和碩董事長童子賢昨（17）日表示，未來十年產業充滿機會及挑戰，電動車是台灣資訊電子產業的大機會，但台灣業者參與深度不足，...

英特爾強攻GPU 台積助陣

英特爾強勢進軍獨立顯示晶片（GPU）市場，昨（17）日宣布推出全新消費級高效能圖形品牌「Intel Arc」，相關產品線...

數位資本主義 經濟新挑戰

美國科技四巨頭GAFA（Google、蘋果Apple、臉書Facebook、亞馬遜Amazon）掌握全球用戶資訊、讓企業...

國際四大平台「吃人夠夠」… 不公平競爭 媒體瀕臨崩潰

科技巨頭建立了平台經濟，用戶與App產品開發者都高度倚賴。但蘋果、Google等巨頭近幾年面對大量反壟斷訴訟，開發商認為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。