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疫情帶動智慧穿戴需求 Garmin第2季營收、獲利創高

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導

智慧穿戴大廠Garmin今（18）日公布，今年第2季財報表現亮眼，不畏疫情逆勢成長，全球總營收13.3億美元，年增53%，營業利益3.71億美元，較去年同期成長97%，雙雙創下歷史新高，稀釋後每股盈餘1.68美元，較去年同期成長 85%。

Garmin總裁兼首席執行官Cliff Pemble表示，全球市場活躍、休閒產品需求力道增加，加上航空與車用導航產品需求穩定恢復，第2季總營收與營業利潤皆創下新高，因此上修2021全年營收至49億美元，每股盈餘預估為5.5美元。

Garmin表示，疫情下全球健康意識成長，擁有完整健康監測功能的智慧穿戴市場需求高漲，Garmin以台灣作為主要生產基地且目前產能接近滿載，看好強勁成長動能，近期已擴廠投資進駐台南南科樹谷園區，並將於23日起展開逾千人招募計畫。新廠預計投資90億元，生產線將於10月開始運作，預估創造年產值超過500億元。主要招募人才包含製造工程師、產線技術員，更橫跨製程、生產製造、資訊、採購、供應商管理、人力資源、行政總務等跨領域人才需求。

根據統計，Garmin第2季全球總營收創下歷史新高，在健身休閒、戶外、航空、航海、車用5大領域都有兩位數成長。其中健身休閒領域在進階穿戴產品與自行車相關設備帶動下，營收成長40%；戶外產品營收增長達57%；航空領域因OEM與後裝市場帶來43%的營收增加；航海領域成長66%；車用導航營收成長74%則來自OEM專案與消費市場。

台灣第2季疫因情升溫，配有血氧感測功能的智慧穿戴需求急速成長，Garmin健康與健身智慧表款，自防疫升級後消費主要集中於電商平台，其中配有血氧感測的健康心率手環vivosmart4、支援全天候血氧感測及呼吸速率功能的Venu系列最受歡迎，銷售達倍數成長。

營收 Garmin

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