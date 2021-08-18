普渡網購享快送！遠傳friDay購物泡麵買氣狂飆10倍

遠時數位科技新聞稿】隨著全國疫情仍持續二級警戒，民眾慶贊中元轉向網購備誠心！遠傳（4904）friDay購物觀察，民眾因防疫需求多選擇自家小型普渡，或直接網購廟宇禮贊組合進行線上普渡，免群聚、免自己搬貨，近一周站上普渡商品下單量都翻倍成長，尤其泡麵買氣更暴增10倍以上！遠傳friDay購物也貼心推出中元澎派購專區，可享「快速到貨」，最快付款隔天就能收到，並首度與大甲鎮瀾宮合作推出線上代辦普渡服務，8月19日前購買指定組合還可加贈遠傳幣，防疫與誠心兼具之外，又可享專屬購物優惠！

遠傳friDay 購物 中元買氣提前發燒 後疫時期自煮美食成普渡新寵

遠傳friDay購物觀察，今年中元採購買氣已提前發燒，包含團購零食、罐裝飲料、金紙等普渡用品近一周買氣較前一周都呈現翻倍成長，尤其泡麵買氣更暴增10倍，現也推出整箱泡麵促銷，像是與電競ROG聯名台酒麻油雞麵、花雕雞麵(12碗入/箱)，特價539元，另外後疫情時代自煮美食組合也成為新興熱門商品，遠傳friDay購物站上即推出聖凱師中元普渡平安發財豪華箱，內含西打肉燥滷蛋豆腐拌麵7入 、 蔥酥香蒜拌麵1入，特價1200元。

遠傳friDay購物即日起更推出中元澎派購專區，主打指定商品快速到貨，週一至周五當日1400前成功下單且付款成功者，最快可於隔日(不含例假日)運送到指定地點1。特別推薦遠傳friDay限定 中元實惠13件組549元、中元澎派10件組849元，知名品牌零食、泡麵、飲料一次幫你備齊，購買指定商品加1元還可加購陶瓷刀具組買一送一。若有金紙需求，也有普渡旗香組，含金元寶、線香、平安符供採購。

線上普渡誠意不減 首度攜手大甲鎮瀾宮推線上代辦普渡服務

基於防疫考量，除在家自行祭祀普渡，遠傳 friDay購物今年也首次與大甲鎮瀾宮合作，推出鎮瀾宮線上代辦普渡服務。無論是普渡後將用品捐贈給弱勢團體的【鎮瀾宮】線上代辦中元普渡(慶贊中元-普品捐贈組)、或者普渡後會再由遠傳friDay購物協助將普品寄回消費者手中的【鎮瀾宮】線上代辦中元普渡(慶贊中元-普品領回組)，遠傳friDay購物推出多元組合供民眾採購，購買指定組合8月19前還可再加贈50遠傳幣，就算無法親至禮贊也可獻上滿滿誠心。