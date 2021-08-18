缺貨改善？傳德儀對PC客戶交期改善 業界關注

市場傳出，全球類比晶片龍頭德州儀器（TI）近期對PC產業的交期出現改善，目前仍在觀察是德儀供貨能力提升，抑或是優先供貨的大客戶需求已被滿足，因此有能力提高對PC業的供應量。

據德儀於上個月法說會上釋出的本季財測，第3營收將介於44億美元至47.6億美元區間，符合外界預期的46億美元，中間值45.8億元也與第2季營收表現相同，表示對第3季看法中性。

德儀的第3季財測和對市況的看法，主要還是反映的現階段晶片缺貨情況不變，加上終端市場存在疫情和各種生產變數，一再限制本季旺季的成長力道。

就市況而言，雖然市場對電視、Chromebook、PC、手機等終端出貨量出現下修，使客戶不再十萬火急催貨，但未改變供不應求的現況。

不過，業界指出，近期德儀交期出現改善現象，主要反映在對PC客戶交期已見微幅縮短。

一般來說，PC業通常不是類比晶片廠的第一優先供貨對象，業界判斷，德儀應該有一部分大客戶需求獲得滿足，因此有能力改善對PC客戶的交期。

由於德儀是電源管理晶片和微控制器（MCU）的重要供應商，之前大缺貨，也是造成客戶缺料的元兇之一。

法人認為，當德儀提高對PC客戶的供應能力，將有助改善PC業的缺貨現況，但是否代表有其他大客戶需求出現改變？則需要觀察。

對台廠來說，與德儀的產品線重疊最明顯的是電源管理晶片和MCU。電源管理晶片相關供應商有矽力-KY（6415）、致新（8081）、茂達（6138）、聯發科（2454）旗下立錡、虹冠電（3257）；MCU廠則包括盛群（6202）、松翰（5471）、紘康（6457）等。