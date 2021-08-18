工業富聯攻半導體 燈塔工廠解決方案改善產能爬坡問題

鴻海（2317）旗下工業富聯上半年營收、利潤雙成長，在半年報公布後日前在深圳舉辦投資人說明會，強調未來將鎖定新能源車的電驅電控、車聯網及工業互聯網三個領域，已將燈塔工廠解決方案應用在半導體領域，改善產能爬坡問題。

工業富聯今年上半年營收為人民幣1,960.3億元(約新台幣8,468億元)，年增10.9%；獲利達人民幣67.2億元（約新台幣290億元），年增33.4%，營收、利潤雙雙成長，繼公布半年報之後，前日再在深圳舉辦投資人說明會。

工業富聯除說明上半年業績表現主要受惠「5G+、雲服務及邊緣運算、燈塔工廠」等三大亮點，營收、利潤雙雙成長外，同時強調燈塔工廠解決方案已應用在電子資訊、新能源車等領域上，將據以進入半導體領域，展現強烈的企圖心。

工業富聯今年上半年5G業務較去年同期成長3倍，工業互聯網增長46.69%，業務增速明顯；執行長鄭弘孟指出，「5G業務的增長，得益於端到端的整體解決方案。工業富聯是目前為數不多的、可以提供這類整體解決方案的企業」。

鄭弘孟表示，在5G業務領域發展上，工業富聯的策略是活用5G+產品和配套方案，以硬體為基礎，以軟體應用為拓展，支持雲端協作，並推廣平臺，重點佈局整廠輸出與增值服務。全球5G網路的建設正在積極進行中，5G場景也有望更廣泛落地，整體巿場後勢可期。

至於在工業互聯網業務方面，鄭弘孟說明，燈塔工廠解決方案已經應用至電子資訊、新能源車等領域，未來還將進入半導體領域。今年上半年已協助新能源車企業如廣汽集團、中信戴卡、敏實集團導入工業互聯網平臺及燈塔工廠計畫。

對於法人關心工業富聯在EV或是新能源車的發展計劃，鄭弘孟表示，工業富聯瞄準新能源車的電驅電控、車聯網智能車載以及工業互聯網三個領域發展，也定義未來新能源車會朝向電動化、網路化、智慧化的方向升級。

對於將燈塔工廠解決方案延伸至半導體領域，鄭弘孟說，「工業富聯每年都會採購大量的晶片，與供應鏈中的企業建立了深厚友誼，當這些企業急迫地想要提升產能、研發新工藝時，工業富聯可運用其於工業領域的經驗和技術，來幫助夥伴提升製造的效率和良率，從而改善生產效率、產能爬坡的問題」。

對於燈塔工廠解決方案的精進，鄭弘孟介紹工業富聯計劃了燈塔工廠推進三部曲，也就是三個階段性目標。首先是在各行業中樹立燈塔工廠標竿，提升行業客戶對智慧製造和燈塔工廠解決方案的認同感；接著推廣軟硬結合的解決方案，特別是結合工業軟體、智慧裝置的應用；最後是通過雲平臺服務，提升用戶量，提供平臺增值服務，打造生態。

新冠疫情刺激線上會議、遠程工作、線上娛樂的需求，今年上半年，工業富聯的雲計算業務表現穩定，實現3.52%的增長，營收達823.33億元。在業績說明會上，有投資者提問，晶片等材料的缺貨是否影響到工業富聯雲伺服器的出貨?鄭弘孟指出，「工業富聯的客戶大部分是國內外頂尖的雲服務商跟品牌商，他們對於供應鏈的掌握和管理，再搭配我們的供應鏈系統和供應能力，缺料方面影響較小」。

工業富聯今年半年度報告顯示，營收1,960.29億元人民幣，同比增長10.97%，歸屬上市公司淨利潤為67.26億元人民幣，同比增長33.44%。財務長郭俊宏指出，今年上半年毛利率、淨利率及規模淨利潤創造近三年最佳成績，且在資本支出同比增長47%、研發費用支出同比增長41%的情況下實現經營性現金流的正值，為未來客戶的訂單需求及未來的產值增加做好準備。