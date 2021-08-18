4G晶片看漲5-10% 大摩喊低接聯發科

台股跌不停，IC設計龍頭聯發科（2454）已摜破900元大關，樂觀派的摩根士丹利再度表達力挺態度，據該券商調查，雖然新興市場疫情升溫，但4G晶片的需求依然強勁，聯發科4G單晶片有望進一步調漲5-10%，第4季毛利率持續看升，加上天璣700即將問市、新榮耀可能被納入美國實體清單，更有助聯發科長線在大陸晶片的市占表現；推薦投資人逢低加碼、目標價1,280元。

根據摩根士丹利推估，聯發科今年每股純益（EPS）將提升到62元，目前本益比約14倍，潛在殖利率5.6%，在權值股中相當有吸引力，建議為低接台股優先關注方向。

摩根士丹利表示，新興市場疫情升溫，令投資人擔憂手機需求下滑，但觀察市場數據和供應鏈消息，4G需求依舊強勁，配合晶圓代工價格再度上調，聯發科4G單晶片有望再調漲5-10%。現4G單晶片貢獻聯發科營收的比重達26%，將支持聯發科毛利率在第3季旺季走強後，第4季持續提升。

中國當地統計，7月手機出貨較6月成長一成，年增幅度高達三成，前七月成長率則達到17%，摩根士丹利先前在當地需求減弱時，預測數據在不久回升，趨勢一如預期發展。該券商推估，今年中國手機出貨將成長7%，看好預測順利達標，最大動力是低價版的5G手機頻推，吸引消費者買單。

摩根士丹利表示，聯發科搶攻大陸市場，即將推出定價30美元的天璣700晶片，手機品牌廠的回響可望不錯。

從市場競爭來看，摩根士丹利說，新榮耀力於擺脫華為色彩後，5G高階晶片全由高通供貨，雖然新榮耀並未明示會不會持續降低美企合作，但以中國半導體積極提升自製率，未來可望採用聯發科的天璣2000。

更重要是，白宮對新榮耀的關注度也提高，愈來愈多聲音呼籲納入實體清單，摩根士丹利認為，這將再度帶動OPPO、VIVO和小米擴大對聯發科的下單力道，藉此瓜分新榮耀份額，為聯發科營運更上層樓利多，少數要留意的風險是聯發科客戶集中風險可能增加。

摩根士丹利強調，聯發科晶片具高度競爭力，目前尚未到5G發展高峰，營運表現還大有可為。近期聯發科的股價連跌，已來到有吸引力的價位，高成長性可望帶動聯發科在盤勢好轉時率先彈。