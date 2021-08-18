工業富聯發展電動車 朝電驅電控、車聯網邁進

針對鴻海（2317）旗下工業富聯在新能源車（EV）的發展計劃？工業富聯執行長鄭弘孟表示，工業富聯瞄準了新能源車的電驅電控、車聯網智能車載，以及工業互聯網三個領域發展，也定義了未來新能源車，會朝向電動化、網路化、智慧化的方向升級。

工業富聯繼8月10日公布半年報之後，近期於深圳舉辦投資人說明會，除說明上半年業績表現，主要受惠於「5G+、雲服務及邊緣運算、燈塔工廠」等三大亮點，營收、利潤雙雙成長之外，亦提及燈塔工廠解決方案，已應用於電子資訊、新能源車等領域上，亦將據其以進入半導體領域，企圖心強烈。

雖然全球經濟因疫情帶來了質變及量變，工業富聯2021年上半年創造營收為人民幣1,960.3億元(約新台幣8,468億元)，年增10.9%；獲利達人民幣67.2億元（約新台幣290億元），年增33.4%，營收、利潤雙雙成長。

整體來說，工業富聯今年上半年的5G業務較之於去年同期成長3倍，工業互聯網則增長46.69%，業務增速明顯。鄭弘孟指出:「5G業務的增長，得益於端到端的整體解決方案。工業富聯是目前為數不多的、可以提供這類整體解決方案的企業。」

在5G業務領域發展上，工業富聯的策略是活用“5G+”產品和配套方案，以硬體為基礎，以軟體應用為拓展，支持雲端協作，並推廣平臺，重點佈局整廠輸出與增值服務。全球5G網路的建設正在積極進行中，5G場景也有望更廣泛落地，整體巿場後勢可期。

至於在工業互聯網業務方面，鄭弘孟說明其燈塔工廠解決方案已經應用至電子資訊、新能源車等領域，未來還將進入半導體領域。2021年上半年，工業富聯已協助新能源車大咖企業如廣汽集團、中信戴卡、敏實集團導入工業互聯網平臺及燈塔工廠計畫。

對於將燈塔工廠解決方案延伸至半導體領域，鄭弘孟說: 「工業富聯每年都會採購大量的晶片，與供應鏈中的企業建立了深厚友誼，當這些企業急迫地想要提升產能、研發新工藝時，工業富聯可運用其於工業領域的經驗和技術，來幫助夥伴提升製造的效率和良率，從而改善生產效率、產能爬坡的問題。」

至於晶片等材料的缺貨，是否影響到工業富聯雲伺服器的出貨。鄭弘孟說：「工業富聯的客戶大部分是國內外頂尖的雲服務商跟品牌商，他們對於供應鏈的掌握和管理，再搭配我們的供應鏈系統和供應能力，缺料方面影響較小。」