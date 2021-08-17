郭台銘千金在歐洲玩歸玩 還是要寫暑假作業

鴻海（2317）創辦人郭台銘與太太曾馨瑩全家正在歐洲度假，曾馨瑩近期也在IG曝光度假生活，目前他們一行人已經離開捷克抵達德國慕尼黑，女兒妞妞還因為時差抓時間在車上克難寫作業，暑假快結束也是要趕緊完成暑假作業。

曾馨瑩日前IG上曝光，在捷克與孩子們打高爾夫之外，目前一行人已前往慕尼黑，在通勤的車上，女兒妞妞還因為時差抓時間在車上克難寫作業。網友們大嘆，哇！身為郭台銘的女兒暑假作業也還是要寫，「而且作業看起來都是英文！」