小米台灣推智慧家庭套裝 進軍用戶一站式採買需求

小米台灣今（17）日宣布今日起至8月23日止，推出「精彩生活，有米真好」活動，除了超熱門智慧型手機與智慧家庭產品售價直降以外，更針對不同使用情境與需求，推出獨家限量秒殺大禮包，如智慧家庭套裝、智慧出行套裝、兩房一廳燈具等組合套裝，最高狂省萬元，讓小米的智慧家庭產品為用戶包辦生活場景的每個角落。

體貼用戶一站式採買各類產品的需求，小米精選各類廚具、燈具、防疫、居家辦公等主題商品，推出組合式禮包，讓用戶一次即可購足多項所需商品，不僅省時方便、還能享有超值優惠；同時，小米商城mi.com更獨家推出智慧家庭及智慧出行套裝秒殺大禮包，集結小米11、米家掃拖機器人等熱門智慧裝置，領券更享有最高萬元折扣。

「智慧家庭套裝」限量秒殺大禮包 ； 內含小米智慧顯示器 P1 55型、米家空氣淨化器 Pro、米家掃拖機器人 1C、米家直流變頻電風扇 1X、小米小愛音箱 Art、小米盒子 S；整組原價37,224元，領券直接折抵新台幣一萬元，限量秒殺組合價27,224元，再贈價值1,945元的滿額禮的 家直流變頻電風扇 1X一台。

「智慧出行套裝」限量秒殺大禮包； 內含小米11、小米手錶 超值版、小米真無線藍牙耳機 2S、小米行動電源3 10000 高配版、小米藍牙自拍桿、小米便攜相片印表機；整組原價28,444元，領券直接折抵一萬元，限量秒殺組合價18,444元，超過65折的超殺折扣，再贈價值1,945元的滿額禮的米家直流變頻電風扇 1X一台。

兩房一廳智慧燈具組合；內含米家吸頂燈450、米家吸頂燈350兩組、Yeelight 遙控器；組合優惠價3,995元，領券再折200元，更享小米魔方延長線等滿額禮三選一。

智慧廚具組合；內含米家電子鍋 mini、米家電磁爐、米家調理機；組合優惠價3,495元，領券再折200元，再享小米魔方延長線等滿額禮三選一。

居家辦公組合； 內含小米34型曲面螢幕、米家螢幕掛燈、小米無線雙模滑鼠 靜音版、小米延長線；組合優惠價13,095元，領券再折1,500元，再享米家恆溫電水壺 1S等滿額禮三選一。