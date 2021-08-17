快訊

聯亞未通過EUA原因 食藥署公布AZ「中和抗體效價」了

表態支持朱立倫 連勝文將辭國民黨智庫副董事長

小米台灣推智慧家庭套裝 進軍用戶一站式採買需求

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

小米台灣今（17）日宣布今日起至8月23日止，推出「精彩生活，有米真好」活動，除了超熱門智慧型手機與智慧家庭產品售價直降以外，更針對不同使用情境與需求，推出獨家限量秒殺大禮包，如智慧家庭套裝、智慧出行套裝、兩房一廳燈具等組合套裝，最高狂省萬元，讓小米的智慧家庭產品為用戶包辦生活場景的每個角落。

體貼用戶一站式採買各類產品的需求，小米精選各類廚具、燈具、防疫、居家辦公等主題商品，推出組合式禮包，讓用戶一次即可購足多項所需商品，不僅省時方便、還能享有超值優惠；同時，小米商城mi.com更獨家推出智慧家庭及智慧出行套裝秒殺大禮包，集結小米11、米家掃拖機器人等熱門智慧裝置，領券更享有最高萬元折扣。

「智慧家庭套裝」限量秒殺大禮包 ； 內含小米智慧顯示器 P1 55型、米家空氣淨化器 Pro、米家掃拖機器人 1C、米家直流變頻電風扇 1X、小米小愛音箱 Art、小米盒子 S；整組原價37,224元，領券直接折抵新台幣一萬元，限量秒殺組合價27,224元，再贈價值1,945元的滿額禮的 家直流變頻電風扇 1X一台。

「智慧出行套裝」限量秒殺大禮包； 內含小米11、小米手錶 超值版、小米真無線藍牙耳機 2S、小米行動電源3 10000 高配版、小米藍牙自拍桿、小米便攜相片印表機；整組原價28,444元，領券直接折抵一萬元，限量秒殺組合價18,444元，超過65折的超殺折扣，再贈價值1,945元的滿額禮的米家直流變頻電風扇 1X一台。

兩房一廳智慧燈具組合；內含米家吸頂燈450、米家吸頂燈350兩組、Yeelight 遙控器；組合優惠價3,995元，領券再折200元，更享小米魔方延長線等滿額禮三選一。

智慧廚具組合；內含米家電子鍋 mini、米家電磁爐、米家調理機；組合優惠價3,495元，領券再折200元，再享小米魔方延長線等滿額禮三選一。

居家辦公組合； 內含小米34型曲面螢幕、米家螢幕掛燈、小米無線雙模滑鼠 靜音版、小米延長線；組合優惠價13,095元，領券再折1,500元，再享米家恆溫電水壺 1S等滿額禮三選一。

小米11 智慧家庭

延伸閱讀

每日10點搶領！小米智慧生活大禮包領券限省1萬元再送電風扇

小米5G新機 助攻聯發科

小米MIX 4原定以內建eSIM持續連網定位功能 最終無法順利提供使用

小米首款仿生四足機器人 CyberDog亮相

相關新聞

群聯仍看好NAND Flash後市 強調發CB為因應成長

對於日前外資發布報告看壞記憶體後市，今（17）日群聯（8299）表示，目前記憶體市場需求受影響的部分主要為DRAM市場應...

中華信評：電動車有望成鴻海長期成長途徑

鴻海計劃2025年前在全球電動車市場中奪下10%市占。中華信評指出，鴻海近年資本支出上看新台幣700億至900億元，隨著...

華碩攜手華城電能 打造AI車牌辨識DC直流充電站

電動車產業蓬勃發展，隨著非Tesla陣營推出更多車款，華碩（2357）今（17）日表示，智慧物聯網(ASUS IoT)與...

聯電晶圓代工價 四度調升

供應鏈傳出，聯電近期再次向客戶發出調升晶圓代工價格通知，11月平均漲價10%，部分製程漲幅上看15%。這是聯電今年以來第...

仁寶攜手瑞昱 跨足半導體

代工廠切入半導體又一樁，繼鴻海集團之後，仁寶也與國內第三大IC設計廠瑞昱合組IC設計公司星瑞半導體，跨入微機電（MEMS...

亞太新海纜計畫 中華電參與

美國臉書和Google、日本NTT及台灣中華電信等業者將聯手打造新的海底電纜系統計畫「Apricot」，預計2024年啟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。