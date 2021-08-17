晶心科總經理林志明：RISC-V和V3將扮演營運雙引擎

IC上游矽智財供應商晶心科（6533）今（17）日舉辦線上法說會，總經理林志明表示，RISC-V和V3將扮演營運雙引擎，未來希望擴大推廣Custom Computing（客製運算），做到三足鼎立。

晶心科第2季營收為2.07億元，季增加37.2%，也比去年同期倍增，單季營收寫下歷史次高，稅後純益為6,011.1萬元，也比上季倍增，遠優於去年同期的虧損情況，每股稅後純益1.41元，寫下歷史次高。從業務比重來看，晶心科第2季來自矽智財授權金收入占57%，權利金收入占29%、維護服務收入為8%、技術服務收入為6%。累計晶心科上半年營收為3.58億元，年增七成，稅後純益8,800萬元，比去年同期大增2.6倍，每股純益2.06元。以上半年而言，晶心科來自RISC-V的營運占比已經達到57%，V3占37%，新事業Custom Computing占6%。

林志明表示，去年因疫情衝擊，基期較低，今年上半年的營運成果與去年同期相較可能不準確，但若與2019年相較，晶心科的營收成長幅度仍達53.3%。針對法人詢問對第3季、甚至第4季營運的看法，林志明強調，晶心科是健康的公司，希望以年度成長率來看待晶心科的營運表現，會比較精準，因此無法說明第3季或第4季的數字。林志明表示，目前V3仍舊是晶心科重要權利金來源，但並不耗費過多的研發能量能，持續有客戶在下單；而RISC-V權利金貢獻也持續成長，晶心科持續對RISC-V投入資源、推廣業務，RISC-V和V3將持續扮演晶心科雙引擎。

在RISC-V和V3的業務發展穩定向上後，林志明指出，希望未來可以做到三足鼎立，來增加營運穩定度，會持續推廣Custom Computing。針對英特爾擬以美金20億元收購RISC-V體系的SiFive，林志明表示樂觀其成。他指出，半導體投資必須投入大量資源，希望英特爾以中立的CPU廠地位加入RISC-V體系，未來也希望有機會成為英特爾foundry的RISC-V供應商。今年全球晶圓產能吃緊，林志明表示，晶心科和晶圓產能並無直接下單關係，而且，從過去半年晶心科權利金的成長態勢來看，顯示出客戶端的表現很好。