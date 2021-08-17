漢唐改選變天 新董座允諾力拚台積電美國設廠工程

台積電重要建廠夥伴、無塵室大廠漢唐，今天舉行股東常會，全面改選董事，漢唐已故董事長王燕群遺孀李惠文陣營，拿下5席董事，漢唐公司派取得4席董事，李惠文代表的市場派拿下經營權，也由她出任漢唐新任董事長。

對於經營權易主，原董事長陳朝水說，退出董事會，本來就是他規劃中的事，但比預期時間提早，他會交接完後離開漢唐公司。他希望新的團隊能對員工好一點，因為只有對員工好，他們對客戶的服務才會好，訂單才會源源不斷。他也說，台積電確實關心漢唐這次董事改選，但他已向台積電保證，後續美國廠無塵室工程，絕對沒問題。

在股東會結束後，李惠文也發表聲明，感謝與先夫、漢唐創辦人王燕群共同努力的前董事長陳朝水、總經理陳柏辰（新當選董事），未來在穩定與發展的目標下，籌組經營團隊，且針對未來公司的營運，也將貫徹所有權與經營權分離原則，充分授權專業經營團隊，尊重專業意見，真正落實公司治理。

李惠文說，就重要客戶台積電美國設廠相關工程，將協同經營團隊協心戮力完成客戶委託事項，更將持續投入高附加價值的產品研發，全心全意提供所有客户最佳的服務，創造股東最大利潤，並推動ESG及盡企業責任的相關要求。

以下為李惠文聲明全文：