鴻海衡陽廠 獲公司治理及綠色環保雙認證

鴻海（2317）持續推動永續經營再獲肯定，作為國際商業社群及電子行業責任商業聯盟（簡稱RBA®）的一員，鴻海旗下中國大陸衡陽廠區近日榮獲RBA Factory Of Choice One Star（一星）標章，代表廠區營運完全遵守RBA行為準則。

鴻海表示，衡陽廠區同時通過UL機構的零廢棄物填埋（Zero Waste To Landfill）最終審查，取得最高白金級的UL 2799證書。透過第三方機構協助，分別針對員工溝通以及環境永續領域，檢視公司的推動成果，鴻海未來會持續藉此以快速提升在ESG的進展。

鴻海一直奉行著「永續經營= EPS+ESG」的營運準則，對於2018年RBA啟動負責任工廠計劃（RFI），主動參與認證評選，希望透過RBA對工廠的檢視，確認鴻海衡陽廠嚴格遵守行業標準。獲得Factory Of Choice One Star Award，必須得RBA VAP審核分數高於160分且無優先級缺失項、工廠領導者取得RBA證書、設立可以供員工向工廠管理者提出建言的平台等以上三個條件。

鴻海本次衡陽廠區也是該廠區所服務的客戶在中國大陸第一個獲得此認證的廠區。未來也會透過攜手客戶、合作夥伴的通力合作，不斷優化同仁的工作環境，同時在廠區內建立起多元的溝通管道。

鴻海衡陽廠為優化內部公司治理，過去幾年陸續設立6大類26種員工溝通渠道，包括關愛熱線、心理諮詢、座談會、法律援助、勞動爭議調解等，持續強化員工的溝通機制，透過定期傾聽基層員工的聲音，保障同仁職場與生活上的權利。

此外，廠區內也陸續升級廠區的基礎設施，改善員工辦公及住宿環境，包括新增綜合運動場、籃球場、圖書館、書店、健身房等，提升員工歸屬感、幸福感。同時，推動一系列娛樂團康活動，包括勉勵春節留守員工、關懷第一線防疫人員、成立身心障礙員工交流會、舉辦女工主主題月、趣味運動會、知識競賽等上百餘場活動豐富員工業餘生活。

鴻海的衡陽廠區建立於2010年，主要以生產消費性電子產品為主，服務全球一流品牌客戶。自投入生產以來，衡陽廠區業績穩步增長，在2017年到2019年連續三年進出口總額成為湖南全省企業第一，不僅為衡陽地區提供穩定的就業機會，同時帶動當地社區發展不遺餘力。

為了落實永續的經營，近年也持續不斷推動綠色循環的措施，鴻海衡陽廠以一年的時間落實廠區廢棄物分類、轉移、處理工作，並於近期通過UL機構的零廢棄物填埋（Zero Waste To Landfill）要求的最終審查，實現廢棄物100％轉化率的零垃圾填埋白金運營，取得最高白金級的UL 2799證書。