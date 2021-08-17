業績新高udn卻選擇急流勇退 三關鍵原因選擇攻佔電商營運服務

2021年8月2日聯合報系底下的「聯合智網」宣布重要轉型策略，停止綜合電商通路udn買東西業務，全力專注於「電商數位服務」，將於25日正式畫下10年句點，告別逾300萬平台會員。疫情期間連續兩年電商爆發性成長，聯合智網卻選擇退出電商平台市場，究竟發生了什麼變化？下一步發展仍是市場觀察焦點。

B2C電商平台競爭激烈，疫情加速物流資本變革

隨五月疫情急遽升溫，眾多企業採取WFH(Work from home)措施減少社交接觸，物資採買也轉往線上購物消費。各大電商平台因大量訂單湧入，無力消耗物流運能下造成大量棄單及退貨，讓倉儲配送服務重要性隨之浮上檯面。戰場延伸到物流倉儲建構上，除仰賴第三方物流外，自建倉庫及車隊處理資訊流，需要龐大資本投入。物流、資本、營運能力等規模經濟優勢儼然成型，使得電商營收規模差距擴大，市場結構性變化的結果「大者越大」。

後端運營出現斷鏈，再多環境優勢也是枉然

聯合智網總經理陳杰表示「市場不需要這麼多的B2C電商平台。反而是中小型電商在專注業務發展的同時，需要很多數位工具協助，而這也是眾多投入電商的企業所需。」疫情零接觸需求使然，拓展線上銷售不僅已成為零售業共通的因應對策外，如何把握外部環境成長優勢，在激烈競爭下生存？

就聯合智網調查，近七成電商經營者認為「細節多、耗人力」是造成營收規模化的阻礙。儘管進入電商門檻不高，但在快速成長的過程中，多平台經營電商若無法有效掌握消費者數據變化，造成前端通路行銷到後端運營系統出現斷鏈，影響消費者購物體驗，反而傷害到品牌。

聯合智網挾電商Know-how提供中小型商家新零售解決方案

電商跟實體零售最大不同是，實體零售在交易完、消費者把商品帶離開店，交易體驗便完成了；然而電商恰好相反，在訂單成立的當下，消費者的交易體驗才開始發生，包含了物流、貨物與商品包裝，乃至於後續的退換貨服務等相關作業。而這些層面都會耗費相當大的人力。聯合智網跨足佈局代運營服務已兩年多，充分了解營運難以突破的痛點，運用電商平台之經驗、技術能力與數據專長，讓做電商這件事情可以「標準化、系統化、自動化」發展更具產業價值前景的商業模式：「全方位電商運營服務」，2021年6月近一步推出電商多通路運營整合平台「My Mind買賣」，7月甫上線，便已有數十家具規模客戶導入使用，並致力整合國內電商產業價值鏈，協助國內廣大電商經營者，提供從數據整合、效率化工具到全方位營運解決方案。