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Epson推第六代連續供墨系列印表機 新機種齊亮相

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

受COVID-19疫情影響，遠距辦公及教學成為民眾生活的新常態，居家列印需求順勢成長，而在列印設備的選擇上，消費者不僅追求高效、智慧，更要經濟實惠。連續供墨霸主Epson今（17）日宣布推出第六代連續供墨系列印表機，共十台全新機種齊發亮相。

包括單功能機種L1210、三合一機種L3210／L3216、三合一 Wi-Fi機種L3250／L3256／L3260／L4260／L6270、傳真機種L5290／L6290。

全系列採用Epson獨家Heat-Free免加熱噴墨技術，省電、省時、省耗材及無碳粉粉塵的優勢，協助用戶打造更環保、節能的列印環境。三合一 Wi-Fi機種及傳真機種進一步搭載Epson Smart Panel行動列印App，更直覺、便利的操作設計，透過手機即可遠端智慧遙控印表機，執行列印、掃描、墨水存量查詢等功能，多元「印」用在彈指之間輕鬆完成，拓展列印生活無「線」可能。

台灣愛普生列印科技事業部總經理輝偉偉表示：「Epson自2011年全球首創第一代原廠連續供墨印表機，至今年已邁入第十年，累積全球銷售已超過六千萬台。秉持著『省、小、精』的核心技術理念，為滿足消費者多元的需求不斷推出更高品質、更高效、使用也更加便利的列印設備，長久以來深受用戶的信賴與支持。」

不僅於2020年拿下全球市占63.5%，台灣市占更高達72%，已連續十年蟬聯市占第一、連續十三年榮獲讀者文摘信譽品牌獎，穩坐連續供墨印表機霸主地位。

此次推出第六代連續供墨系列，主打『智慧遙控』功能，透過Epson Smart Panel行動列印App，以智慧型裝置直覺操作，輕鬆遠端遙控列印設備，以更智慧的高科技列印解決方案，提供用戶最便捷的列印方式，展現高效智慧『印』實力豪不費力。

Epson第六代連續供墨系列，搭載大墨瓶黑色墨水，可印4,500張文件、彩色墨水可印7,500張文件，平均單張黑色及彩色列印成本最低僅需0.07元／0.19元，超省錢；購買主機加購Epson原廠墨水，即可享業界唯一主機加噴頭最高三年保固，超省力；Epson Taiwan Line官方帳號提供免費列印素材，同時支援Google Classroom列印，超省心；在防疫生活中，紙本文件列印更能有效緩解居家辦公時，長時間盯著3C設備所帶來的眼睛疲勞，超護眼。

Epson 印表機 合一

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