群聯董座潘健成：仍看好明年NAND Flash成長
針對近期記憶體市場出現雜音，NAND Flash控制晶片與模組廠群聯（8299）董事長潘健成於今（17）日表示，DRAM與NAND Flash有所不同，後者的應用範圍更廣，仍看好明年NAND Flash的成長性。
至於NAND Falsh價格走勢，潘健成認為，價格一直漲其實對產業發展不利，稍微走緩可以降低公司的採購成本，這對於明年成長有好處。
目前群聯正要發行可轉債（CB），潘健成說，這是為了公司要持續成長，必須增加空間、聘用更多工程師、添購設備等，這些都需要資金，但市場謠傳該公司刻意壓低股價，好讓CB圖利特定團體，他必須加以澄清。尤其他是公司大股東，沒必要這麼做來找自己麻煩。群聯董事會對這次轉換公司債的轉換價格目標，是期望能往轉換溢價率區間上限推進，在募集資金的同時，盡量降低股本膨脹程度，所以如果未來的轉換價格訂定不符合董事會預期，為維護股東權益，不排除保留暫緩發行CB的權利。
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