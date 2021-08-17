快訊

使用疫苗證明「現不宜推動」 陳時中：先提高接種覆蓋

台電大樓群聚爆發「匡列30人」 女員工靠居家快篩確診

群聯董座潘健成：仍看好明年NAND Flash成長

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

針對近期記憶體市場出現雜音，NAND Flash控制晶片與模組廠群聯（8299）董事長潘健成於今（17）日表示，DRAM與NAND Flash有所不同，後者的應用範圍更廣，仍看好明年NAND Flash的成長性。

至於NAND Falsh價格走勢，潘健成認為，價格一直漲其實對產業發展不利，稍微走緩可以降低公司的採購成本，這對於明年成長有好處。

目前群聯正要發行可轉債（CB），潘健成說，這是為了公司要持續成長，必須增加空間、聘用更多工程師、添購設備等，這些都需要資金，但市場謠傳該公司刻意壓低股價，好讓CB圖利特定團體，他必須加以澄清。尤其他是公司大股東，沒必要這麼做來找自己麻煩。群聯董事會對這次轉換公司債的轉換價格目標，是期望能往轉換溢價率區間上限推進，在募集資金的同時，盡量降低股本膨脹程度，所以如果未來的轉換價格訂定不符合董事會預期，為維護股東權益，不排除保留暫緩發行CB的權利。

NAND 潘健成 群聯

延伸閱讀

帛琉也沒有莫德納！旅遊業者：目前無退訂 仍看好市場

外資降評記憶體 旺宏吳敏求批：NOR及NAND應用不同

記憶體後市傳雜音 群聯盤中股價寫近三個月新低

群聯上半年每股純益20.05元 擬配息10元

相關新聞

群聯仍看好NAND Flash後市 強調發CB為因應成長

對於日前外資發布報告看壞記憶體後市，今（17）日群聯（8299）表示，目前記憶體市場需求受影響的部分主要為DRAM市場應...

中華信評：電動車有望成鴻海長期成長途徑

鴻海計劃2025年前在全球電動車市場中奪下10%市占。中華信評指出，鴻海近年資本支出上看新台幣700億至900億元，隨著...

華碩攜手華城電能 打造AI車牌辨識DC直流充電站

電動車產業蓬勃發展，隨著非Tesla陣營推出更多車款，華碩（2357）今（17）日表示，智慧物聯網(ASUS IoT)與...

聯電晶圓代工價 四度調升

供應鏈傳出，聯電近期再次向客戶發出調升晶圓代工價格通知，11月平均漲價10%，部分製程漲幅上看15%。這是聯電今年以來第...

仁寶攜手瑞昱 跨足半導體

代工廠切入半導體又一樁，繼鴻海集團之後，仁寶也與國內第三大IC設計廠瑞昱合組IC設計公司星瑞半導體，跨入微機電（MEMS...

亞太新海纜計畫 中華電參與

美國臉書和Google、日本NTT及台灣中華電信等業者將聯手打造新的海底電纜系統計畫「Apricot」，預計2024年啟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。