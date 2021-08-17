MSI微星全新世代機殼 全面支援USB 3.2 Gen 2 x 2

MSI微星（2377）今天（17日）表示，該公司機殼產品致力於提供用戶完整擴充支援性，並為下一代傳輸介面的普及做好準備。隨著行動裝置採用USB Type-C已逐漸成為主流，因此MSI全新世代機殼，開始全面性的導入USB 3.2 Gen 2 Type-C連接介面，讓外接裝置的傳輸性能，獲得最完整的發揮。

目前主流的USB 3.2 Gen 2 傳輸速度為10Gbps。而為了因應未來高速傳輸裝備的需求，全新世代的USB 3.2 Gen 2x2 傳輸速度可高達20Gbps。目前多數的MSI 電競機殼IO介面正是搭載USB 3.2 Gen 2x2的Type-C連接埠，可直通主機板進行協同合作，讓性能無縫串接，完整呈現。

雖然目前微星主機板的前置Type-C僅支援USB 3.2 Gen 2的10Gbps傳輸速度，但我們相信USB 3.2 Gen 2x2將會成為下一世代的主流規格。選用MSI機殼，不論是現在或是未來，皆提供最完整的USB相容性，讓您在選購零組件或週邊，更具彈性與安心。