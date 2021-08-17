群聯仍看好NAND Flash後市 強調發CB為因應成長

對於日前外資發布報告看壞記憶體後市，今（17）日群聯（8299）表示，目前記憶體市場需求受影響的部分主要為DRAM市場應用，而該公司專注的NAND儲存應用市場，仍有非常多的新興應用，再加上群聯有非常多的NAND儲存應用Design-in專案進行中，包含車用電子、電競、伺服器、工業應用、Embedded ODM等，目前仍處於高速成長階段。

群聯強調，該公司已成功轉型成為技術與NAND儲存應用市場為發展主軸的NAND控制晶片IC設計以及NAND儲存方案供應商，再加上群聯的消費型儲存應用模組產品營收貢獻度已低於30%，受傳統記憶體市場波動影響較小。

此外，任何市場的產品價格如果持續的上漲，將導致市場需求緊張甚至被抑制，非消費者與供應商之福；因此，群聯也期望半導體供應鏈能逐漸滿足市場需求，不僅能舒緩NAND控制晶片的供給緊張，也將有助於擴增群聯在NAND儲存市場的市占與規模。

群聯表示，將持續與晶圓廠及客戶共同致力解決NAND控制晶片產能緊張的問題，再者，群聯也將持續的與NAND上游供應商持續溝通，力求市場需求與產能的平衡。

另外，對於日前宣布將發行可轉換公司債（CB），該公司今日也指出，近幾年群聯積極布局擴增研發工程師，今年上半年已新增300位工程師，全球研發工程師已達1800位以上，及建置擴增營運所需要的研發大樓、研發設備以及土地等，均須要有相對應的資金需求以及財務規劃。

群聯董事會對於本次轉換公司債轉換價格的目標，是期望能往轉換溢價率區間上限推進，除希望能募集資金、壯大公司發展，也能盡量降低未來對公司股本膨脹程度；換言之，如果未來的轉換價格訂定不符合群聯董事會的預期，為維護股東權益，群聯將保留暫緩發行CB的權利。