宏碁電競筆電、桌機 奪6月奧地利銷售第一

根據最新市調資料顯示，PC品牌大廠宏碁（2353）奧地利電競電腦創下亮眼成績，以27.7%衝上市佔排行第一；旗下電競筆電及電競桌機系列市佔率分別以26.1%、31.7%成為最佳銷售品牌，在奧地利奪下電競雙冠軍的市場地位。

宏碁旗下電競產品從入門款到進階款大幅滿足各世代的玩家需求，電競玩家要求的效能及極致的遊戲體驗，對電競產品的要求從外型設計、散熱及性能等皆追求極致創新。

除此之外，宏碁為完整遊戲玩家的電競生態圈，一系列電競周邊產品包含電競座艙、螢幕、滑鼠、耳機到專為玩家設計的電競能量飲品，全方位滿足玩家宛如置身遊戲戰場的熱血感受。

針對下半年展望，宏碁指出，各國持續對教育投入大量資源，例如新加坡及印尼的大型標案，美國的American Rescue Plan預算也陸續到位，其中Chromebook需求依然強勁。宏碁持續地在多國教育標案中獲得佳續，訂單量仍大大超過供應鏈可滿足的範圍，我們正努力追料及交貨中。

宏碁表示，我們觀察到在產品組合、規格上有所轉變：例如愈來愈多14吋及15吋螢幕需求，在部分標案中觸控需求降低。宏碁正密切與供應鏈合作，盡力以最快速度調整產品規格以滿足客戶需求。

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