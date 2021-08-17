華碩與華城電能合作 打造AI車牌辨識DC直流充電站

電動車產業蓬勃發展，隨著非Tesla陣營推出更多車款，華碩（2357）旗下智慧物聯網（ASUS IoT）與華城電能於內湖建置全台第一座兼具CCS1及CHAdeMO雙充電介面的DC直流快充設備，並透過ASUS IoT Tinker Edge R邊緣運算單板電腦及華碩Edge AI識別方案，打造99.99%高精準度車牌辨識的充電站。

華碩物聯網事業部總經理趙國維表示，華碩高效車牌辨識與精準掌握多元需求，讓Edge AI辨識方案在各種智慧城市情境中扮演要角。很高興與華城電能合作，透過Tinker Edge R強大邊緣算力，搭配卓越AI演算法，協助充電場域智慧轉型，優化車主使用體驗。

華城電能執行長許逸晟表示，華城電機自 2014 年開始耕耘電動車充電設備及事業版圖，推出 DC 直流充電服務品牌EVALUE，2021年因應事業發展所需，將華城電機充電營運事業部門分割成立華城電能科技。為提供車主更流暢便利的充電體驗，EVALUE持續優化精進，其中ASUS IoT的高精度Edge AI識別方案功不可沒，完美解決各種照明不足、天候不佳、反光、模糊、斜角等問題，車牌經辨識後停入車位即可充電。

隨著電動車數量增加，充電樁不足與油車占用問題浮現，車主無論出外或回家，都可能遭遇無電可充的窘境，華碩與華城電能利用Edge AI識別方案，比對白名單，提供精準快速地鎖操作，讓需要充電的車主隨到即用。

此外，過往車牌辨識與充電系統並無連動，車主離場時，需到不同地方繳納充電與停車費，相當不便。ASUS IoT ALPR Edge AI開發套件，除能連動計費，內含單板電腦Tinker Edge R與華碩雲端架構軟體中心(Open Cloud Infrastructure Software Center-OCIS)開發的ALPR Software，具備高達99.99%辨識率，並內建機器學習技術，可不斷提升檢測、辨識效能，即使是完全無補光環境亦可精準判別，再加上高性能深度學習演算法處理降噪，針對訂製車牌框也能正確判別車牌邊界，降低車牌號碼誤判，同時對於外接攝影機規格要求不高，一般USB CAM或升級既有攝影機為LPR-Ready即可使用。