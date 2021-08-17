外資降評記憶體 旺宏吳敏求批：NOR及NAND應用不同

近期有外資降評記憶體族群，並涉及不少台廠。對此， 旺宏（2337）董事長兼執行長吳敏求今（17）日股東會後接受訪問提到，他對外資談DRAM看法沒意見，但是NOR Flash（NOR快閃記憶體）及NAND Flash（NAND快閃記憶體）應用不同，不能一缸子打翻，下半年Flash市況非常好，旺宏基本面沒變，他並痛批相關外資報告看來是「沒有知識的說法，對炒股行為不認同」、對這樣的報告他也感到「非常失望，因為和他認識的過往國際級公司不一樣」。

旺宏股東會今天全數照案通過，吳敏求會後接受訪問提到，外資怎麼寫旺宏他沒意見，但至少邏輯要對，旺宏在NOR Flash（NOR快閃記憶體）及NAND Flash（NAND快閃記憶體）應用和DRAM專注PC的情況完全不同，不能一缸子打翻，下半年Flash市況非常好，因為應用面廣泛，所以在PC領域之外還有伺服器等供不應求，也增加了許多客戶，每周都有新客戶。

吳敏求也說，觀察客戶還在追單，新領域當中會有許多機會，特別是車載方面後市看好，不論5G或是醫療、工業等需求也越來越強。

吳敏求也無奈指出，這幾天股價跌了快10元也被股東問這題，但公司基本面沒改變，不能因為DRAM市況有問題就把NOR和NAND牽扯進去，對這樣的評論他感到非常失望和他認識的國際級公司不一樣，他並呼籲外資不要把台廠當成提款機，相信旺宏每季成績單會交出越來越好的成績