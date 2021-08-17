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鴻海研究院論壇9月9日登場 鎖定車用半導體元件

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

鴻海研究院首次與SEMI（國際半導體產業協會） 合作，在功率暨光電半導體週當中，舉辦鴻海（2317）的「NExT Forum」，並以主題NExT Forum - Compound Semiconductor in E - Vehicle為題，敲定活動於9月9日登場，鴻海董事長劉揚偉也將參與致詞。

鴻海研究院、AIF 首次與 SEMI 國際半導體產業協會合作，於SEMICON Taiwan 2021國際半導體展 Power and Opto Semiconductor Week，邀請諾貝爾物理學獎得主天野浩分享研究經驗及成果，還有來自工研院、陽明交通大學、穩懋半導體（3105）、英國 IQE、GaN Systems、鴻海半導體Ｓ事業群總經理陳偉銘等致詞及演講嘉賓。

本次論壇將聚焦可應用在電動車用半導體的化合物材料，包括GaN(氮化鎵)、SiC(碳化矽)等。期待透過科技領導者說明化合物半導體的重要性，讓相關產業人士在全球半導體市場取得先機。

「NExT Forum」是由鴻海研究院固定於每年3月3日、6月6日、9月9日、12月12日 舉辦的學術論壇，「NExT」代表 New Ecosystems multiplied by Technologies，呼應鴻海 「3+3」策略中，三個 New Ecosystems:電動車、數位健康、機器人，以及三個 Technologies，人工智慧、半導體、新世代通訊技術。論壇將定期邀請台灣各界專家集思廣益討論關鍵科技的發展趨勢，藉由前瞻技術與應用交流，共同定義、投資台灣產業的未來 Invent the Future。

半導體 鴻海

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