陳冲：公營事業移轉民營條例 猶如殭屍法律

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今（17）日指出，從8月中旬，同一天同一媒體，所看到的三則煞有介事的新聞可看出，公營事業移轉民營條例，猶如殭屍法律、沒啥作用，還是一場鬧劇？根本沒有當真；他認為，就算是政府當股東，也要有規矩。

陳冲舉例說，新聞一，台積電（2330）將分赴美、日投資，科技界認為將使營運成本大增，人才分散；但總統稱「對台灣有很大利益」，「政府仍是台積電的重要股東」。

新聞二，財政部將邀公股銀行，討論如何提高數位振興券的占比，帶動數位支付，擴大效果，做好防疫又振興經濟。

新聞三，奧運金牌得主麟洋配，廠商邀約廣告代言，因公營銀行行員身分，所生法律問題，可用收益分潤方式解套，但最終還要銓敘部同意。

陳冲說，台積電是台灣市值（Market Cap）最大的公司，又有護國神山之稱。政府透過開發基金、公股事業、退撫基金等持有台積電7%股份，也許是大股東，但對於公司策略，只能透過董事在董事會討論，不要忘了還有其他股東乃至利害關係人。市場顯學的ESG，其中的G是治理，而不是政府！

至於財政部，只能說對搶占版面很有一套，對OECD「公營事業公司治理原則」，似乎未予適當的尊重。例如平時動輒召集公股銀行，就行動支付、專案放款交付任務，不知置公股董事及董事會於何地？ 對公司法、證交法、其他股東如何交代？

陳冲說，自己曾數度呼籲，為強化公司治理，金管會應召集經濟部、財政部、交通部等公股股權管理單位，仿一般董事研習課程舉辦講習，談談證券交易法及OECD的規定。現在看來，這場講習，不但要辦，總統、院長也有必要參加，而且要以OECD治理原則為講習重點，免得貽笑大方，而且是國際的大方。

另外，如果股權主管機關，行事皆依國際上公營事業治理原則，就不會對金牌選手麟洋配的廣告代言，有些光怪陸離的發言，也不會強要公營事業，適用公務員法規。其實銀行公營，並非自由經濟的常態，麟洋配所屬的土地銀行，早於2002年時即應民營化，同一梯次的合作金庫，不但在兩年半內，完成公司化、上市、民營化、購併、及資本市場募資，而且資本適足率也達到國際標準，也一樣培養出卓越的桌球、羽球好手（戴姿穎、林盷儒等）。

陳冲說，並不是強調自己任內的績效，而是可惜合庫在民營化後，經營上沒有真正民營化，人事、策略、董事依舊由政府主導（其他公股銀行、中華電信（2412）亦同），無法凸顯企業化的效益，法律名為公營事業「移轉民營」，可曾真正移轉過？

也許有人認為公營銀行經營績效已經很好，何必苛責。這事無需辯論，只要看看公營銀行、公股銀行（號稱已民營化）、以及純民營銀行的ROE與ROA，再加以比較即知，而且民營銀行的績效還是扣除高額薪資與獎金後的結果。