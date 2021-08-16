聯合再生大尺寸M6/M10電池新產能到位 下半年挹注動能

太陽能大廠聯合再生(3576 TT)今日宣布，將於今年第4季引進台灣最先進高端大尺寸400MW（百萬瓦）電池產線，新產線可配合需求生產M6、M10及G12產品所需大尺寸電池。

聯合再生表示，在模組方面也完成大尺寸產線布局，並同步導入最先進電池無損切割技術，降低太陽能模組製程切割造成損耗，可提高成品功率表現。無損切割技術對電池斷裂面的損傷低，可造成完美的切割面。降低損失之外，也提切割後電池強度~10%。對應台灣多颱風氣候，更可抵抗強風風壓的影響。

聯合再生強調，今年上半年完成產線調整，第2季客戶需求強勁，產品平銷售單價（ASP）調升，營業費用控制得當﹐第2季已看到單月獲利。

展望下半年，根據能源局統計，台灣太陽光電發電建置量截止到5月只有420MW，聯合再生預估今年台灣建置量應可達到2GW，預計下半年仍會有一波建置潮，出貨將大幅增加，訂單已大幅超過既有產能。

聯合再生強調，台灣太陽能模組需求相當強勁，公司已有明後年模組訂單在手。成本部分，目前已看到矽晶圓價格調降，公司將維持產品價格持穩，下半年獲利有望進一步提升。

不過聯合再生減資後重新掛牌，已連五個交易走跌，今日股價來到近五個交易日最低價18.7元，最後以18.8元、下跌0.1元作收。