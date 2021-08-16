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振樺電估Q4成長幅度大 全年營收看增15%

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

振樺電（8114）今（16）日舉行法說會，展望下半年，振樺電看好零組件缺貨有望紓解，加上產品組合轉佳下，預期毛利率將達36%，且三大事業體在手訂單皆累積滿單至年底，預期第4季將有較大成長，目標全年重回疫情前2019年營收、獲利水準，預估營收將有10-15%年增長，明年在新專案放量下，預期三大事業體業績都有雙位數增長。

振樺電今年第4季將有大型專案，預期當季營收將有較明顯成長。如果排除匯率干擾因素，KIOSK今年全年將有30%成長、工業電腦10-15%，全年營收相較去年將有15-20%增長，但若考量匯率因素，則約為10-15%。

隨著歐美地區逐步解封，振樺電客戶訂單也同步回溫，振樺電今年目標是重回疫情前、2019年營運水準，當年度獲利4.59億元、營收97.5億元。

振樺電指出，不考慮匯率因素的話，營收有望回到2019年水準，但對獲利重回4.59億元相對有信心，但營收受到匯率影響較有挑戰。

展望明年，隨著今年第4季專案開始出貨，明年第1季也將有大量新案開出，預期2022年三大事業KIOSK、工業電腦、POS機都將有雙位數增長。

針對業務方面，振樺電指出，KIOSK目前接單相當強勁，已切入德國戲院，同時也與全球最大的保齡球場設備業者接觸，預計今明兩年陸續出貨。至於POS機訂單已排到明年。

在毛利率方面，振樺電第2季毛利率36%，較首季及去年同期成長，主要是因當季產品報價有適度反應零組件缺貨漲價。下半年若產品組合轉佳，整體毛利率有望維持36%，但仍要看零組件漲價幅度。

針對華碩（2357）投資瑞傳後續，振樺電表示，華碩現在有些訂單交給瑞傳製造，比如華碩伺服器主板，下半年訂單將由瑞傳生產。在零組件缺貨問題上，華碩有給予振樺電協助，相關效應下半年顯現。

振樺電 營收

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