創王今年上半年財報轉盈 EPS 4.83元

興櫃廠商創王光電（6724）董事會今（16）日通過今年上半年財報，稅後純益2.23億元，EPS為4.83元，雙雙轉虧為盈。

根據創王公告上半年財報，合併營收2,173.5萬元，年增98.3%；毛利率77.4%，年增42.52個百分點。稅後純益2.23億元，去年同期為虧損5,569萬餘元；每股稅後純益4.83元，去年同期為虧損1.26元。

創王光電成立於2016年，是以薄膜核心技術，切入智慧感測、超高像素密度和柔性顯示器等領域的新創公司，前五年均呈持續虧損狀態。

創王前七個月合併營收3,553.8萬元，年大增185.4%。創王公告表示，自今年6月起，連續二個月營業收入較去年增加，主要是因對部分子公司喪失控制力，由於相關關係人交易營收不再列入合併營收沖銷，使單月營收大幅增加。