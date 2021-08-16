零壹成為盧氪賽忒代理商 增強企業資安防護

企業IT解決方案提供商零壹科技（3029），於日前宣布成為Leukocyte-Lab 盧氪賽忒正式授權代理商，推出ArgusHack 服務平台提供安全風險測試完整解決方案。零壹擁有經驗豐富的資安技術顧問群，與盧氪賽忒對洞悉各項風險的 H1dra Security Team合作，透過次世代入侵與攻擊模擬平台找出企業的風險所在，可大力協助企業提升資安免疫力。

至今全球因疫情影響，辦公與生活模式發生很大的轉變，在大量使用網路、遠端連線的需求下，駭客事件頻繁發生，過去台灣因「駭客攻擊」年損接近1兆元，80%台灣企業皆深刻感受到資訊安全的重要性。

零壹科技總經理黃素娥表示:「我們將整合零壹科技的通路資源，透過雙方銷售策略與營運規劃，希冀能持續將盧氪賽忒國際級資安服務解決方案，提供自動化且最具效益的資安解決方案。」資訊安全發展日新月異，相信透過雙方的合作能協助企業順利度過數位轉型。

在資安威脅變得更頻繁且攻擊手法變化更快的趨勢下，傳統以弱點掃描檢核漏洞，並搭配滲透測試找出架構與邏輯弱點的攻擊演練，已經不足以應付當前的變化。在考量如何縮短攻擊演練週期、如何持續進行風險測試與逐漸興起的紫隊演練需求，大量依賴專業人力的攻擊演練勢必要轉型。如何應用以雲端為服務，智慧化與流程自動化技術建立的次世代滲透與攻擊模擬平台，將是該思索的課題。

ArgusHack 智慧思維的網路星艦 A Mirror to Show the Risk，透過無間斷地持續測試，全年持續的攻擊演練，基於駭客思維，編撰劇本真實演練，真實模擬駭客攻防，多維部署跨維測試，持續性的AI智慧學習分析，使企業與組織更容易了解企業資安的付出與回收比率是否吻合，並可以依據企業的成長與需求來調整防禦演練方案。

盧氪賽忒執行長沈家生表示:「盧氪賽忒，以駭客思維、不間斷的劇本化演練切入資安領域，早已成功導入多個領域的關鍵客戶中，包括政府、軍警、金融、電信、高科技。」