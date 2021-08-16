快訊

聯亞送驗逾200萬劑疫苗將報廢？莊人祥：效期內驗證有效就能用

評／「擁抱熊貓派」也退縮？軟銀暫停投資中企的警示

洋基工程上半年EPS 7.33元 優於去年同期

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導

興櫃老牌無塵室工程大廠洋基工程（6691）董事會今（16）日通過今年第2季財報，公告今年上半年稅後純益4.43億元，年大增102.4%；每股稅後純益7.33元，獲利表現較去年同期的3.62元倍增。

受惠於半導體廠加加碼擴產，洋基今年第2季合併營收 31.29億元，季增53.7%，年大增98.6%。毛利率14.93%，分別季增3.51、年減2.08個百分點。稅後純益3.07億元，季大增125%，年增81.4%。每股稅後純益5.08元，遠優於去年同期的2.8元，也較今年首季的3.32元更佳。

屬於台積電（2330）供應鏈的洋基工程，今年上半年合併營收51.67億元，年大增114.3%；毛利率13.54%，年減1.74個百分點。累計今年前七個月合併營收60.47億元，年大增113.6%。

營收 洋基

延伸閱讀

MLB／輸掉「夢幻成真賽」後2連勝 洋基快樂搭機回紐約

台積500億大單 可能重分配

開發金力拚獲利 穩定股利

MLB／「夢幻成真」挨轟吞敗 洋基布里頓不想再當終結者

相關新聞

調查：今年曲面液晶監視器出貨量 年增10%

根據TrendForce最新資料顯示，2021年上半年受限於面板及Scaler IC等料件供應短缺，導致曲面液晶監視器（...

鴻海攜手北市 推高中職密室逃脫解謎遊戲線上設計營

鴻海（2317）教育基金會與北市教育局，聯手舉辦高中職密室逃脫解謎遊戲線上設計營，於8月14日舉行了線上成果發表會與觀摩...

調查：2021年曲面液晶監視器出貨增10%

根據TrendForce最新資料顯示，2021年上半年受限於面板及Scaler IC等料件供應短缺，導致曲面液晶監視器（...

傳第4季晶圓代工價再漲10% 聯電：不評論市場傳言

市場傳出晶圓代工廠聯電第4季再調漲代工價格，平均調漲幅度在10%左右，聯電今天中午接受中央社記者電訪表示，對於市場傳言不...

高軟二期招商引微軟、中華電信 加工處倡前店後廠

經濟部加工處及資策會今（16）日於台北舉辦「高雄軟體園區二期招商座談會」，有興趣廠商包括台灣微軟、台灣中油、中華電信（2...

鴻騰精密攜明泰 推48埠25G BASE-T乙太網路交換機

鴻海（2317）旗下鴻騰精密科技( FIT)將在 2021 年 8 月 16 -18 日於美國 San Jose McE...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。