洋基工程上半年EPS 7.33元 優於去年同期
興櫃老牌無塵室工程大廠洋基工程（6691）董事會今（16）日通過今年第2季財報，公告今年上半年稅後純益4.43億元，年大增102.4%；每股稅後純益7.33元，獲利表現較去年同期的3.62元倍增。
受惠於半導體廠加加碼擴產，洋基今年第2季合併營收 31.29億元，季增53.7%，年大增98.6%。毛利率14.93%，分別季增3.51、年減2.08個百分點。稅後純益3.07億元，季大增125%，年增81.4%。每股稅後純益5.08元，遠優於去年同期的2.8元，也較今年首季的3.32元更佳。
屬於台積電（2330）供應鏈的洋基工程，今年上半年合併營收51.67億元，年大增114.3%；毛利率13.54%，年減1.74個百分點。累計今年前七個月合併營收60.47億元，年大增113.6%。
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