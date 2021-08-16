聯合再生太陽能新產能 下半年營運亮眼

聯合再生能源（3576）將於今年第四季引進台灣最先進高端大尺寸400MW電池產線。隨著訂單需求與市場的強力反饋，聯合再生能源產能需進一步擴大，以配合2021年下半年與2022年需求。新產線可配合需求生產M6、M10及G12產品，G12尺寸的電池產能可高達500MW。

聯合再生上半年完成產線調整，由於第二季客戶需求強勁，產品ASP調升，營業費用控制得當﹐聯合再生已在第二季看到單月獲利。展望下半年，根據能源局統計台灣太陽光電發電建置量截止到5月只有420MW，聯合再生預估今年台灣建置量應可達到2GW，預計下半年仍會有一波建置潮，出貨將大幅增加，訂單已大幅超過既有產能。目前台灣需求相當強勁，聯合再生已有明後年模組訂單在手。成本部分，目前已看到矽晶圓價格調降，聯合再生將維持產品ASP，下半年獲利有望進一步提升。

聯合再生能源為響應政府政策，預計將投入新產能大尺寸電池M6 9-busbar與M10 10-busbar產品，並以電池正背面優秀PID持續保持電池技術領先。模組強化搭配在地性氣候，自主開發超抗鹽害模組，今年5月唯一通過工研技術研究院 綠能所 (ITRI) 最新版嚴苛抗腐蝕鹽霧測試等級8 (IEC 60068-2-52 Severity 8鹽霧測試 等級8)，同年7月更進一步通過鹽霧8 + PID 複合測試，拉開與業界技術差距，持續技術領先。

在模組方面也布局完成大尺寸產線完成，並同步導入最先進電池無損切割技術，降低太陽能模組製程切割造成損耗，可提高成品功率表現。無損切割技術對電池斷裂面的損傷低，可造成完美的切割面。降低損失之外，也提切割後電池強度~10%。對應台灣多颱風氣候，更可抵抗強風風壓的影響。