鴻海攜手北市 推高中職密室逃脫解謎遊戲線上設計營

鴻海（2317）教育基金會與北市教育局，聯手舉辦高中職密室逃脫解謎遊戲線上設計營，於8月14日舉行了線上成果發表會與觀摩交流賽，十組分別來自雙北高中的學生們在線上分享了他們精心的作品，讓評審們都十分驚豔。

這次的營隊首先邀請講師教導學生如何說個好故事、如何發想謎題融入故事、與如何做出SPARK AR擴增實境效果……等，之後則請學生用兩週的時間運用課堂所學，製作出一個至少包含三關的密室逃脫解謎線上遊戲，期間並特別安排了助教老師回答同學所碰到的問題與提供製作上的微調建議，結果當學生簡報成品時，助教老師與評審都紛紛表示學生的成果遠超過預期，讓人印象深刻；臺北科技大學互動設計系主任曹筱玥評審甚至將那些作品傳給自己的學生欣賞，期勉大學生們要更努力。

此次參賽作品主題包羅萬象：有穿越時空的故事、有談環境保護的省思、還有以北投歷史為背景充滿懷舊感的作品，以及以徐志摩第一任妻子張幼儀為主角而有著濃濃文學味的遊戲；各種天馬行空卻又有所本的豐富創意，及在美術編輯、關卡設計上的用心，都讓評審讚嘆這群學生竟然能在短短兩週內就做出一個完成度相當高的作品，真的非常不容易。

學生們則反饋表示，他們從完全不懂到上課學習、從聽老師講課到自己動手實做，這當中他們不只學到了許多學校沒教的知識，也增進了溝通協調與解決問題的能力，感覺收穫許多；各隊帶隊老師也反映認為，這個比賽以活潑有趣的方式實踐了108課綱的精神，相當的有意義。

鴻海教育基金會執行長汪用和表示，舉辦此營隊與比賽的目的是要鼓勵學生跨領域、動手做、在生活中應用、能解決問題與五感學習，很高興學生們都極為投入也都有所獲得，尤其這次的十組隊伍中，有兩隊是今年才升高一的國三應屆畢業生，但他們的表現與其他年級的學長姐相比毫不遜色，說明了只要提供機會，孩子們自己會證明「有心就有力」。

目前這十組學生的作品介紹與遊戲連結，均已貼在鴻海教育基金會Instagram粉絲專頁上，有興趣的民眾可進入體驗，動腦挑戰學生用心製作的解謎遊戲，並歡迎大家參與評選，為喜歡的隊伍貼文按下愛心，愛心數最高者將可獲得最佳人氣獎。

投票時間為即日起至8/19 12:00PM截止，作品得獎名次及人氣獎得主也將在8/20於鴻海教育基金會FB粉絲團公佈得獎名單。