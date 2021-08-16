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調查：2021年曲面液晶監視器出貨增10%

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

根據TrendForce最新資料顯示，2021年上半年受限於面板及Scaler IC等料件供應短缺，導致曲面液晶監視器（Curved Monitor）出貨受到限制；而下半年在歐美疫苗施打率提高後，各國陸續解封，宅經濟所帶動的消費需求動能明顯放緩，因此推估2021年曲面液晶監視器出貨量約1,560萬台，年成長率10%。

TrendForce表示，第2季曲面液晶監視器整體出貨量約為341萬台，季減6.1%。第一名仍是三星電子，出貨量約109萬台，市占率高達32%；其次為出貨量達41萬台的AOC/Philips，市占率12%；第三、四名則分別為市占10%的微星（MSI）以及8%的戴爾（Dell）。

值得注意的是，第2季受到最大曲面面板供應商三星顯示器（SDC）淡出液晶監視器面板供應影響，致使原先過於仰賴三星顯示器曲面供應的品牌廠，如三星電子、AOC/Philips、HP、HKC等品牌第2季出貨量皆呈現季衰退，季減幅度依序為21%、36%、64%及32%。

反之，樂金電子（LGE）、宏碁（Acer）及戴爾第二季曲面液晶監視器出貨量則逆勢成長，分別季增110%、47%及38%，主因是這幾家品牌廠在三星顯示器作為主要曲面面板供應商的時期，採用三星面板的曲面機種並不多，其中樂金電子也並未向三星採購面板，且這幾家陸續開發的曲面新機種多以友達（AUO）或華星（CSOT）為主，故出貨表現較不受影響。

三星電子 面板

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