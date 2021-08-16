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台灣大供應商交流大會 線上登場

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

疫情爆發，全球供應鏈受到重擊，台灣大哥大（3045）以電信業全力推動永續發展，永續供應鏈管理沒有因為疫情影響而停歇，反而更積極透過營運持續管理(BCM)調查，協助供應商降低疫情衝擊的風險。今日線上舉辦年度「台灣大供應商交流大會」，將近兩百家供應商群起響應，分享國際綠色供應鏈趨勢與策略。

台灣大總經理林之晨特別線上頒獎表揚8家永續管理績效卓越的廠商，也感謝各供應商夥伴對於台灣大推動永續工作的支持與投入，並宣示積極強化供應鏈韌性(resilience)，確保面對逆境時也能持續提供優質服務及產品，擴大永續管理的正面效益。

台灣大總經理林之晨表示，全球供應鏈受到疫情衝擊而大亂，台灣大哥大攜手夥伴超前佈署，展現供應鏈韌性，降低負面衝擊，在2020年永續供應鏈面向繳出漂亮的成績單，所有重大標案完全符合ESG門檻篩選，並將供應商ESG量化績效列為領標門檻，同時審核超過346家供應商的ESG永續自我評估問卷，完成84家供應商碳盤查，其中包含10家廠商的碳審查，以及40家一階(Tier 1)供應商的企業永續實地查訪。接下來我們將繼續與所有夥伴合作，落實更精準的供應商碳盤查與碳管理，共同朝向2030年供應鏈減碳20%的科學基礎減量SBT範疇三的減碳目標邁進。

去年因應疫情衝擊，台灣大哥大除了自我要求外，也應變升級對供應商展開為更全面性的營運持續管理 (BCM)制度調查，引導供應商檢視重大事故、自然災害、疫情等可能造成營運中斷之衝擊，提出預警和因應措施。高達約75%的供應商都能配合推行BCM制度，而今年疫情升溫，台灣大率先高規格要求廠商出示PCR陰性證明，方可進機房現勘，同時為了保護廠商安全，台灣大也鼓勵廠商運用電子採購系統請款，以降低外出可能造成的人身接觸風險。

台灣大哥大 疫情

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