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騰輝電子Q2營收、獲利 雙創歷史新高

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

銅箔基板廠騰輝-KY（6672）今（16）日公告 2021 年第二季財務績效，營收及獲利創下歷史佳績。第2季營收21.1億元，年成長85.6%，毛利率34%，較去年同期增加4個百分點，稅後盈餘2.9億元，年成長153.3%，並且較首季成長50.4%，單季EPS 4.09元，上半年每股EPS達6.81元，優於去年同期的3.13元，並創下歷史新高紀錄。

獲利成長的原因，主要來自於產品結構優化，即特殊材料中散熱材料突破性成長最為具體，受惠於汽車LED 頭燈滲透率提升、電動車車載充電機(OBC)新應用加入，及軍用航天等特殊材料需求持續增加，帶動整體業績連續成長。

此外，高速高性能筆記型電腦用的低損耗材料自去年下半年進入量產，目前訂單成長穩定，而看好疫情後消費行為改變，筆記型電腦出貨量暢旺，也將持續為業績注入動能。原物料價格持續上漲也同時帶動產品價格提升。

展望下半年，全球主要晶片業者都在加快提高車用晶片產能及多國政府響應節能減碳推動電動車的政策持續升溫中，電動車邁向主流快速成長，而且市政照明的高功率高亮度照明逐漸深化普及，散熱材料下半年展望繼續看好。

騰輝-KY表示，公司於燃油車供應鏈享有盛名，在汽車LED車燈照明散熱材料應用上佔有重要市場份額，今年起受惠車市升溫散熱需求大增，促使散熱材料訂單大為增加，加上各國開始大力推行電動車，其散熱材料面積的需求量是燃油車數十倍，且對傳統基板及超高頻雷達應用材料需求亦將隨性能及功能提升大幅增加並升級，因此在電動車未來成長的驅動下，公司有信心將業績進一步推昇，未來的具體成長足以期待。

電動車 營收

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