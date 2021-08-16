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高軟二期招商引微軟、中華電信 加工處倡前店後廠

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導
楊伯耕致詞表示，高軟二期將會是發展台灣5G IoT 的南部據點，高軟一期已經在加工處這幾年已經發展為高雄地區、南台灣地區數位內容半導體設計等產業集中地，吸引鴻海、智崴等大廠進駐。而高軟二期所賦予的招商認為引進電商平台、半導體設計、數位內容等，跟電子產業有關的業別進駐。記者鍾泓良／攝影
楊伯耕致詞表示，高軟二期將會是發展台灣5G IoT 的南部據點，高軟一期已經在加工處這幾年已經發展為高雄地區、南台灣地區數位內容半導體設計等產業集中地，吸引鴻海、智崴等大廠進駐。而高軟二期所賦予的招商認為引進電商平台、半導體設計、數位內容等，跟電子產業有關的業別進駐。記者鍾泓良／攝影

經濟部加工處及資策會今（16）日於台北舉辦「高雄軟體園區二期招商座談會」，有興趣廠商包括台灣微軟、台灣中油、中華電信（2412）、仁寶電腦（2324）、合庫創投、HTC、日月光（3711）等大型資通訊企業貴賓線上、下參與。

加工處長楊伯耕致詞表示，高軟二期將會是發展台灣5G IoT 的南部據點，高軟一期已經在加工處這幾年已經發展為高雄地區、南台灣地區數位內容半導體設計等產業集中地，吸引鴻海（2317）、智崴（5263）等大廠進駐。而高軟二期所賦予的招商認為引進電商平台、半導體設計、數位內容等，跟電子產業有關的業別進駐。

他補充，要在亞洲新灣區興建製造工廠比較可惜，希望可以吸引研發為主的產業進駐，更鼓勵採「前店後廠」模式，前店位於高軟，後廠可以發展到前鎮、甚至楠梓園區設廠。

加工處報告表示，進駐高軟二期將有數個優勢。首先，園區內土地只租不售，免購地，可節省龐大購地成本；而因為該區位於「科技產業園區」，進駐事業可享有《 科技產業園區設管條例》福利，如自用機器、設備、原料、物料、半製品及樣品，免徵進口稅捐、貨物稅及營業稅；最後將提供勞工行政、投資輔導、外貿簽審的單一窗口服務。

高軟二期位於高軟一期北側，面積為2.45公頃，法定建蔽率為60%；法定容積率為490%。該園區分為A、B、C三區，發展產業包括5GAIoT相關產業、電子電信研發產業、數位內容產業、其他相關產業、資訊軟體產業、支援服務產業等六類。

半導體 軟體

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