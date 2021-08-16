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瑞昱攜手仁寶 跨足IC設計領域

經濟日報 / 記者謝佳雯／即時報導

市場傳出，網通晶片廠瑞昱（2379）已和代工廠仁寶（2324）合資設立新的IC設計公司星瑞半導體，主要產品為MEMS麥克風。這也是仁寶首度涉足半導體業，且選擇和瑞昱攜手，代表雙方合作密切。

據星瑞半導體的徵才資料顯示，星瑞成立於今年4月，為仁寶集團旗下初次涉足於半導體產業，初期致力於MEMS麥克風的研發與應用，提供由語音辨識為主的人機介面運用於筆記型電腦，智慧型手機、TWS藍芽耳機等。

星瑞規劃，未來將藉由集團內部豐富資源，轉向至具有更多的可穿戴式超靈敏之設備；並透過與各平板電腦大廠及TWS廠商共同合作、開發。

從星瑞半導體的登記資料來看，公司登記資本額為2億元，實收資本額為1億元，公司地址登記在新竹竹北台元園區，負責人為仁寶總經理翁宗斌。

就股東結構而言，仁寶對星瑞半導體持股約35%，另一大股東為瑞昱轉投資的瑞新投資，持股25%；而瑞新投資的代表人則為林后唯，據了解，林后唯在瑞昱內部主要負責藍芽部門。

業界認為，這次仁寶和瑞昱合資新設IC設計公司，代表雙方合作密切，且仁寶借助瑞昱的力量，首度跨足半導體領域，看好晶片長期需求。

在短期營運面部分，瑞昱7月營收微增至95.63億元，較上月續增1.2%，連續第三個月創新高，年增率也逼近四成；累計今年前七個月營收為185.42億元，年成長46.1%。

瑞昱在上個月底舉辦的線上法說會上表示，第3季市場依舊供不應求，維持審慎正向的看法，且供應鏈短缺有利於帶動較高的獲利能力。在產品組合調整和漲價效益帶動下，瑞昱第2季毛利率已經衝高到五成。

瑞昱認為，無論晶圓代工或是封測，受限於無明顯新增產能，預計供給吃緊狀況不只會延續到今年下半，預計明年大部分的時間也都會如此。

瑞昱 半導體 仁寶

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