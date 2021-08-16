中華電攜Google等投資海纜 推升台灣成亞太海纜中心

中華電信（2412）宣布與APRICOT聯盟會員共同簽訂協議，將建造一條超高速海底光纖電纜，連接台灣、日本、新加坡、印尼、菲律賓和關島等地區，除深化國際業務，更要推升台灣成為亞太海纜中心。

根據公告，中華電信指出APRICOT海纜相關最中建設成本將由APRICOT聯盟會員依投資比例分離，中華電信投資金額超過10億元，根據中華電信日前公布今年資本支出，資本支出預算約431億元，其中22億元投入海纜等國際固網通信。

中華電信表示，APRICOT海纜總長約12,000公里的，將採用最新海纜傳輸科技及全新路由，預計2024年完工啟用後，可以提供超過190Tbps的總容量，為未來5G行動寬頻、物聯網、人工智慧、虛擬實境、雲端服務與遠距視訊等打造更高速穩定的網路服務品質。APRICOT聯盟會員包含Google等國際網路及電信公司。

中華電信表示，今年除積極建設5G網路，並將持續加強投資與興建聯外海纜，建構以環太平洋與環東南亞所構成的亞太海纜雙環，推升台灣成為亞太海纜中心。

看好APRICOT海纜的策略優勢，中華電信國際（2104）分公司總經理吳學蘭強調，APRICOT海纜全新的路由設計，未來將可與APG、SJC2海纜經香港、越南、泰國的路由形成更完整的東南亞國際海纜環路。中華電信將持續建構以環太平洋與環東南亞所構成的亞太海纜雙環，以完整海纜路由與分散，發揮雙環軸心優勢，深化國際電信服務布局，滿足客戶需求。

中華電信去年5G開台，帶領台灣邁入5G時代，成長速度超乎預期，預估未來2至3年5G的各類服務將更趨於成熟，並帶動整體需求面大幅成長。中華電信認為，運用投資新海纜取得之超大頻寬承載能力，將可充分展現5G高速率、低延遲、大連結的網路服務特性，為中華電信在亞太地區的跨國電信業務合作，奠定深厚的基石，並進一步推升台灣在區域市場的重要地位。

中華電信為提升台灣的國際網路安全，強化與周邊國家與重要電信市場的連結，積極布局亞太地區國際海纜建設。近期已有亞太直達海纜（APG, 2016年）和新橫太平洋海纜（NCP, 2018年）陸續於頭城海纜站啟用。

此外，中華電信投資現有東南亞日本二號（SJC2）海纜正積極建設中，預計可於明年完工，其於淡水及枋山雙登陸的規劃，將有效降低單一海纜站事故風險。

中華電信再投資APRICOT海纜，並改走菲律賓東側，穿越印尼海域直達新加坡的全新路由，將再進一步提升海纜路由分散度，強化台灣連外頻寬安全，讓海纜解決方案更為多樣化，業務發展布局更為完整。