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缺料嚴重 筆電代工廠第3季NB出貨有雜音

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
筆電下半年出貨有雜音，全球筆電代工一哥廣達（2382）先開一槍，直言第3季筆電出貨將個位數季減。彭子豪／攝影
筆電下半年出貨有雜音，全球筆電代工一哥廣達（2382）先開一槍，直言第3季筆電出貨將個位數季減。彭子豪／攝影

筆電下半年出貨有雜音，全球筆電代工一哥廣達（2382）先開一槍，直言第3季筆電出貨將個位數季減，鴻海（2317）也表示，本季電腦終端產品類別方面，第3季將比上一季顯著成長，但因為去年墊高基期，年對年將略為衰退。第3季整體筆電出貨量是否能延續去年第2季起的強勁勢頭，或是已經見到下降拐點？也是各界觀察指標的重要季度。

今（16）日鴻海、廣達、緯創（3231）、和碩（4938）、英業達（2356）早盤股價均在平盤以下，僅仁寶（2324）則是小漲0.46%。

整體而言，包含華碩（2357）、廣達、仁寶均認為，雖然Chromebook出貨已開始減緩，但商用、Windows換機潮需求起飛，尤其下半年微軟正式釋出Windows 11，由於其對硬體設備較有要求，隨著消費者作業系統的更新，勢必會帶來硬體升級潮。代工廠認為，這部分可以彌補Chromebook需求下滑的缺口。

廣達法說會指出，第3季筆電出貨個位數季減，不過仍預期2021全年出貨雙位數成長。許多法人關切半年後、也就是2022年的展望，廣達也表示，未來仍有很多不確定性，缺料是主要的不確定因素，但目前來看WindowsNB的出貨成長比公司想像中好。

廣達今年第1季Chromebook出貨占NB出貨比重約20%，第2季拉高至30至35%。

仁寶總經理翁宗斌直言，Chromebook因歐美國家規劃學生回校上學，導致下半年需求較上半年降溫，認為已回到疫情前正常的季節性需求循環，不過對仁寶來說，Chromebook不是主力生產機種，影響有限，估全年占整體筆電出貨比重約15%。

仁寶預估第3季筆電出貨可望季增逾1成，非筆電也將季增1成內，全年筆電維持年增10-15%的目標。至於展望2022年，他保守預估，明年PC市場出貨會與今年度持平，如果樂觀一點，則有望個位數年增。

筆電 廣達 仁寶

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