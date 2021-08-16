Mini LED投資有撇步 郭明錤曝五大階段亮點

天風證券分析師郭明錤看好蘋果採用Mini LED，並教戰五階段投資策略，提供投資人掌握布局機會，包括第一階段聚焦供應商良率和出貨時程（2019~2022）、第二階段關注訂單比重及出貨時程 (2021~2023年) 、第三階段鎖定MacBook新規格供應商、市占率 (2021~2023年)、第四階段為LED產業晶片供需 (2022~2024年)，最後第五階段瞄準Micro LED 供應鏈(2023~2026年)。

根據郭明錤觀察，蘋果有擴大採用Mini LED的趨勢，將成為市場發展主流，2023-2024年若Micro LED的生產成本顯著改善，有望接棒為新焦點。

他提出的第一階段：第一供應商 (2019–2022年)，主要指Apple Mini LED量產計畫自2019年化為具體，這個階段的投資價值逐漸在2021–2022年結束，原因在供應商股票普遍反映此利多，且新競爭者2021年起出現。

不過，第一供應商的優勢在於較早建立設計和生產Mini LED相關零組件的能力，因此建議投資人關注供應商能否善用此優勢取得更多非Apple訂單來維持增長。

第二階段：第二供應商 (2021–2023年)，Apple為分散供應風險和降低成本，積極尋找Mini LED關鍵零組件的第二供應商。

此階段將持續到2023年，Mini LED關鍵零組件的第二供應商大部分是中國企業，具備顯著成本優勢，若生產良率能符合Apple要求，出貨比重將顯著成長。因此第二供應商的訂單比重和出貨時程將是市場關注重點。

第三階段：MacBook供應鏈 (2021–2023年)，Mini LED面板出貨主要由MacBook驅動，而不是iPad。在採用Mini LED面板、Apple Silicon與全新設計下，推估2021和2022年MacBook出貨量均可顯著年增20%以上。

且在Mini LED驅動MacBook出貨快速成長，MacBook供應鏈將會重新吸引市場關注。供應鏈中，關注新規格供應商、新進入者、市占率顯著成長及規格升級受惠者。

第四階段：LED產業 (2022–2024年)。假設MacBook和iPad因採用Mini LED面板獲得更多正面回饋，將會有更多非Apple廠商仿效採用和推廣Mini LED，這將大量消耗LED的產能。

若LED晶片產能利用率因此顯著改善，LED行業將會出現許多投資機會。在此階段非Apple供應鏈會成為市場關注重點。

第五階段：Micro LED (2023–2026年)。Micro LED的生產成本將自2023-2024年顯著改善，2023年起有機會成為市場焦點。

Apple正開發Micro LED技術，但目前生產時程未定，若Mini LED產業能成功，則有助更多廠商投資Micro LED設計與研發，並有助於實現Micro LED大量生產。此階段，投資機會將來自LED晶片、封裝、檢測和設備廠商。