大聯大 下半年將比上半年更佳
半導體通路大廠大聯大（3702）於13日舉行法說會，該公司預期，下半年的營運將優於上半年，而第3季的獲利表現也有望比第2季更佳，並將力拚整體表現超越財測。
大聯大先前已公布，第2季營收與獲利雙創新高，單季合併營收為2,002.26億元，季增13％、年增33.7％，獲利為31.88億元，季增31.8％、年增50.3％，每股純益為1.66元。
大聯大指出，上述營收及獲利創新高，主要是筆電、PC、基地台、網通暨週邊設備、伺服器及雲端等下游客戶出貨暢旺，帶動半導體及相關電子零組件需求持續強勁，以及上游調整價格等因素影響。
大聯大上半年合併營收為3,773.41億元，年增34.4%，稅後淨利56.07億元，年增48.4％，每股純益為3.1元。
展望第3季，在新台幣28元兌1美元的匯率假設基礎上，大聯大預估本季營收約介於1,900億元至2,000億元之間，等於季減5.1％至0.1％之間。該公司同時預估單季稅後淨利為25.62億元至29.89億元之間，每股純益將落在1.53元至1.78元間。
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