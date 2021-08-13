大聯大第2季4財務指標寫單季新高 每股純益1.66元

IC通路商龍頭大聯大投控（3702）今日舉行線上法說會，公布第2季及上半年財報，第2季合併營收、營業淨利、稅後純益及每股純益，都超越財測高標並再創單季歷史新高，單季稅後純益31.88億元、年增50.3%，每股純益1.66元；上半年稅後純益56億元 ，年增48.4%，每股純益3.1元，也寫下歷年同期新高。

大聯大第2季合併營收為2,002.26億元，年增33.7；上半年合併營收成長3,773億，年增33.7%，均為歷年單季及同期新高。

大聯大表示，第2季營收及獲利創新高，主因筆電、PC、基地台、網通暨週邊設備、伺服器及雲端等下游客戶出貨暢旺，帶動半導體及相關電子零組件需求持續強勁、上游調整價格等因素影響。

受惠於獲利成長，大聯大第2季股東權益報酬率(ROE)創近10年新高，達19.4%；營運資產報酬率( ROWC)也提升至10.1%。

展望本季，大聯大以新台幣28元兌1美元匯率假設，預估本季合併營收介於NT$1,900億至NT$2,000億元間，與上季持平或微幅下滑5%；預估毛利率介於3.7%~3.9%，預估營業利益率則在1.6%~1.8%，稅後純益25.62億元29.89億元，每股純益介於1.53至1.78元，獲利仍可維持在高檔水準。

大聯大強調，在5G商轉及萬物聯網的趨勢推動下，電源、智能家居、IoT…等相關解決方案持續增加，為營業額成長打下良好基礎，諸如500W with STB電競桌機電源、MagSafe無線充電、 白色家電和工業設備的45W輔助電源、 雙向15KW三相雙向充電樁電源、500W之防疫醫療儀器電源、ToF測距方案、 三軸智能人臉跟拍雲台、 無線智能WIFI6路由、ZigBee Super Dongle/ CAN、LIN 通訊矩陣式大燈、 AI智能車載終端解決方案、 AI人臉辨識/ 圖控分析平台解決方案、 TWS骨傳導藍牙耳機、 BLE5.0技術應用於藍牙鍵盤…等58項產品應用解決方案，將更能提供客戶更高附加價值服務與增加市占率。

為落實永續經營及最大化股東權益，身為全球最大的半導體零組件通路商，大聯大全面審視永續經營並採取多項措施。爲強化公司治理、提升董事會職能並落實董事多元化目標，於今年股東常會選出楊鎧蟬擔任獨立董事，並於2021年初設立永續長，高度關注全球風險議題。

此外，為提升人才資本，推出「員工持股信託計劃」(ESOT)，員工透過信託進場買進股票長期持股，及早為未來退休金規劃，吸引超過九成員工參與，力求員工、股東與社會多贏。

爲因應氣候變遷危機推動綠色轉型，大聯大董事長黃偉祥也在今年股東常會宣示氣候行動目標以響應《巴黎氣候協定》，除承諾大聯大將於2050年達成淨零排放，更進一步提早於2030年，先行實現全集團營運據點(辦公室及自有倉儲)的淨零排放，期與價值鏈的夥伴一同共創永續供應鏈、為地球作出貢獻。