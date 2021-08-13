神盾：7月為營運谷底

指紋辨識晶片廠神盾（6462）今年營運陷入瓶頸，該公司今（13）日於線上法說會上指出，7月為營運谷底，8月、9月將可季節性回升，而大面積光學指紋辨識近期已有突破，目前正與一家全球一線手機廠洽談中。

神盾7月營收驟降到1.3億元，月減幅度高達兩成，更比去年同期衰退七成；累計今年前七個月營收19.46億元，年減近五成。

神盾在說明營運趨勢時表示，7月應是業績谷底，8月、9 月將出現季節性升溫；而大面積光學指紋辨識產品近期已有突破，目前正與一家手機廠洽談中。

由於神盾上半年每股虧損1.83元，市場憂心明年可能沒有股利可拿。該公司強調，手上有處分敦泰（3545）的獲利貢獻，現金水位充足，若有需要會運用，但主要會持續投資新技術、產品和團隊，藉以擴大產品線、發揮綜效。

神盾今年4月以每股199元處分敦泰持股，獲利超過50億元。今年也宣布將今年現金股利從原訂的每9元提高到15元，但這筆新增的配息是從盈餘而來，與處分敦泰持股的獲利無關。

神盾今年營運陷入低潮，主要受到晶圓代工產能緊缺，以及同業擴大搶食三星和中國大陸手機客戶訂單的影響。該公司已將今年定位為轉型年，持續發展非手機領域。